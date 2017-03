Cote d'Ivoire: Semaine du consommateur - Fratmat.info parle de son fonctionnement

Depuis le samedi 11 mars, la Semaine du consommateur de Côte d'Ivoire (Scci) a ouvert ses portes au palais de la culture de Treichville. Cet évènement qui prendra fin le mercredi 15 mars, et qui se veut un cadre d'échanges entre consommateurs, opérateurs économiques et pouvoirs publics sur des problématiques liées à la consommation dans le pays, a placé cette édition autour du thème « Le consommateur à l'ère du numérique ».

En effet, cette journée du lundi 13 mars 2017, a enregistré la participation de Fratmat.info (rédaction en ligne du groupe Fraternité Matin), représentée par son Secrétaire général, Théodore Kouadio, pour un panel en rapport avec les avantages et les risques liés à la presse en ligne.

A cet effet, M. Théodore Kouadio a fait une large présentation de la rédaction Fratmat.info qui, dit-il, est une presse en ligne et qui a également en son sein des produits mobiles, nés des partenariats avec Mtn (Fratmat Express), Orange (Fratmat mobile), Moov (Fratmat Actu plus) et Airtel Burkina Faso (Fratmat Actu).

A l'en croire, Fratmat.info qui est une rédaction en ligne autonome au sein du groupe Fraternité Matin, existe depuis 2004. Elle est présente dans au moins 105 pays du monde. « L'avantage qu'elle donne aux lecteurs, c'est d'avoir les informations en flux tendus et en temps réel. Fratmat.info est beaucoup lue en Côte d'Ivoire, en France, au Canada, au Maroc, au Sénégal et au Burkina Faso. Elle possède une page Facebook de plus de 1000 abonnés, un compte tweeter et elle donne les informations en dehors de la Côte d'Ivoire sur le mobile au Burkina Faso (Fratmat actu) », affirme-t-il.

Pour le Secrétaire général de la rédaction, l'organe en ligne compte 30 correspondants, dont deux en France et un aux États-Unis. Mieux, les journalistes de Fratmat.info, souligne-t-il, ont été plusieurs fois lauréats d'Ebony, concours national de distinction des meilleurs journalistes.