Ile Maurice: Saisie de 135 kilos d'héroïne - Le lien entre le monde hippique et le trafic de drogue se précise

En effet, ce trentenaire habitant Camp-Benoît, Petite-Rivière, serait très proche d'un gérant d'un fast-food très réputé au pays et est copropriétaire d'un cheval. Au Champ-de-Mars également, le nom de Navind Kistnah ne laisse pas indifférent. Des sources contactées par l'express mardi 21 mars confirment avoir vu le suspect, à plusieurs reprises, dans les loges en compagnie du propriétaire de cheval et d'autres personnalités. Selon un membre d'une écurie, «c'est à l'arrivée du propriétaire du cheval que Navind Kistnah a commencé à se faire remarquer».

Il nous revient que le suspect Navind Kistnah, qui se trouve en Afrique du Sud et contre qui un mandat d'arrêt international a été émis, est bien plus qu'un habitué dans le monde hippique.

Les enquêteurs tentaient, depuis un moment, d'établir un lien entre l'univers des courses hippiques et le trafic de drogue à Maurice. Et avec la saisie record de 135 kg d'héroïne dans le port, le 9 mars, ce lien semble se préciser.

