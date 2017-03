Ile Maurice: Nomination de Koshik Reesaul à la NTA - Une révision judiciaire demandée

La Public Service Commission (PSC) a tranché. Elle a demandé, lundi, à la Cour suprême, une révision judiciaire de la décision du Public Bodies Appeal Tribunal (PBAT) quant à la nomination de Koshik Reesaul au poste de commissaire de la National Transport Authority (NTA).

Ce dernier a été désavoué par le PBAT le 27 février suivant une plainte de Nasser Khadun, l'adjoint au commissaire à la NTA.

Koshik Reesaul, n'a, lui, pas fait appel de la décision du PBAT. «Si la PSC remporte sa procédure de révision judiciaire, Koshik Reesaul restera à son poste et sera donc lavé de tout blâme», explique une source à l'express.

N'étant pas d'accord avec cette prise de position de la PSC, Nasser Khadun lui a fait servir, mardi 21 mars, une mise en demeure ainsi qu'au ministère des Infrastructures publiques par le biais de son avocat Me Désiré Basset. Dans ce document, il conteste le fait que Koshik Reesaul soit toujours en poste et que ces deux institutions n'ont pas mis à exécution la décision du PBAT. «Personne n'a demandé un stay of execution pour que la décision du PBAT soit suspendue, elle est donc toujours valable.»

Sollicité par l'express, Koshik Reesaul est resté injoignable. Quant à Nasser Khadun, il a maintenu qu'en l'absence d'un stay of execution, la décision du PBAT est contraignante. Le représentant légal de la PSC est Me Raj Aujayeb et le PBAT sera représenté par Me Maxime Sauzier.