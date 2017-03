Cote d'Ivoire: Coopération - Selon l'Elysée, la France confirme son soutien au pays

Les deux chefs d'Etat se sont félicités que la Côte d'Ivoire soit désormais éligible aux crédits européens du Fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration.

François Hollande s'est également félicité de l'avancement rapide du processus d'annulation et de conversion de la dette ivoirienne, initié en juillet 2012 et qui a permis le financement de nombreux projets dans les secteurs de l'éducation, de la santé, du développement rural, des infrastructures ou encore de la justice et de l'Etat de droit.

Il a indiqué que les Eléments Français au Sénégal et les Forces Françaises en Côte d'Ivoire mettaient en œuvre cette coopération. Il a confirmé que la France poursuivrait, près d'un an après les attentats de Grand-Bassam, ses actions de formation au profit des forces ivoiriennes compétentes en matière de lutte anti-terroriste.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.