Afrique: Africa Ceo Forum - Mohammed Dewji, désigné "Ceo de l'année" par Jeune Afrique

La 5è édition de l'Africa Ceo Forum organisé par le groupe Jeune Afrique a été marquée hier soir par l'attribution des traditionnels Awards de l'année. Le titre du « Ceo of the year » (le dirigeant d'entreprise de l'année) a été ainsi décerné au Tanzanien Mohammed Dewji, Chief executive officer (Ceo) de Mohammed Enterprise Tanzania Limited), le plus grand conglomérat de la Tanzanie.

Recevant son prix, M. Dewji a dit qu'il éprouvait « un sentiment d'humilité et de fierté pour cette reconnaissance fantastique », remerciant au passage son président, John Magafuli célèbre pour sa lutte acharnée contre la corruption.

Anta Babacar Ngom Bathily de l'entreprise Sedima s'est vue décerner, quant à elle, le trophée du « Young Ceo of the year » (jeune Ceo de l'année) « pour ses remarquables qualités de leader en tant que Directrice Générale de Sedima, leader du secteur avicole du Sénégal. Le prix qui a été décerné pour la deuxième fois cette année, récompense un jeune chef d'entreprise africain de moins de 45 ans ».

L'entreprise Elsewedy Electric basée en Égypte a été élue "African company of the year", rapporte African Media Agency (Ama) qui a suivi la cérémonie pour le compte des médias qui n'avaient pas accès à la salle du gala. Le trophée, rapporte la même source, a été remis à un représentant du Pdg Ahmed Elsewedy qui a affirmé l'obligation de l'entreprise africaine « de prendre part au développement et d'apporter les bonnes formes de technologie afin de résoudre les problèmes du continent ».

Cette année, le trophée récompense l'entreprise africaine ayant réalisé l'expansion la plus remarquable sur le continent en 2016.

Toujours selon l'agence Ama, la récompense « African bank of the year » (la banque africaine de l'année) a été décernée au leader bancaire marocain, Attijariwafa Bank, « quatrième banque en importance sur le continent africain avec 7 millions de clients et plus de 16 000 employés présents dans 24 pays. Le trophée a été remis par le Président et Fondateur du Africa Ceo Forum au Pdg de la banque Mohamed El Kettani ».

L'entreprise tunisienne dédiée à l'internationalisation des PME françaises en Afrique AfricInvest, a été élue Private equity investor of the year. Le prix, délivré par Emna Kharouf, associé de Deloitte Conseil Tunisie, récompense la stratégie de croissance et l'engagement d'une société de capital-investissement en Afrique.

L'assureur allemand Allianz et l'entreprise portugaise Mota-Engil se sont vus décerner conjointement le prix International corporation of the year.