Cote d'Ivoire: Préservation de la forêt - Le mécanisme REDD+ apporte son appui à une ONG

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la forêt, le mécanisme de Réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation forestière (Redd+) a offert ce mardi 21 mars, à Abidjan-Yopougon, 100 plants, 20 pelles et paires de gants, 20 arrosoirs et 7 brouettes à l'Ong Jeunesse en action. Ce don de cette structure rattachée au ministère de l'Environnement permettra à l'Ong de poursuivre ses objectifs de préservation de l'environnement, à travers de planting d'arbre, le ramassage des ordures, et la valorisation des résidus agricoles.

Selon Serge Pacôme Kassi, expert national, représentant le Secrétaire exécutif permanent du mécanisme Redd+, la 5e édition de la célébration de la journée internationale de la forêt, proclamée depuis le 21 mars 2012 par les Nations Unies, est l'occasion de souligner l'importance des arbres et des régions boisées, ainsi que la manière dont ils nous nourrissent et nous protègent. Ainsi, elle met en lumière l'importance de l'énergie du bois dans la vie de nombreuses populations, permettant un développement durable et atténuant les changements climatiques, à travers le thème forêt et énergie.

Selon l'expert national son mécanisme est une « aubaine ». Né dans la perspective de lutte contre le changement climatique et dans la restauration de la forêt, Redd+ permet, dit, de concilier le développement local avec la gestion et le suivi efficace du couvert forestier.

En effet, la cérémonie a été marquée par un planting d'arbre qui a débuté près du palais de justice de Yopougon. Pour la présidente de l'Ong « Jeunesse en action », Nabintou Diaby, l'objectif de cette journée est de faire passer Yopougon au vert. « Nous sommes une Ong qui veut contribuer à l'épanouissement de la jeunesse. Qui dit épanouissement de la jeunesse c'est promouvoir cette frange de la population, c'est créer un environnement saint pour cette jeunesse. Faudrait qu'on puisse apporter un héritage à notre génération future », a-t-elle expliqué.

Selon le député de la commune Nassanatou Diaby cette action venant de l'Ong est à saluer. D'autant plus que la population subit actuellement les affres du changement climatique qui sont en train de les rendre malades (la chaleur extrême qui sévit en Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire). « C'est une initiative capitale qui doit être suivie par les populations afin qu'elles puissent vivre à l'aise dans la commune » a-t-elle ajouté. Et je pense qu'avec la présence des enfants l'œuvre de l'Ong Jeunesse en action seront suivie. Pour elle, face à la déforestation il faut donner l'amour aux Ivoiriens de faire du planting. Ce qui a nécessité la mobilisation des écoliers pour leur inculquer les pratiques vertes.