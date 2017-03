Cote d'Ivoire: Revendications sociales - Hamed Bakayoko appelle à la patience

Nous avons connu des époques dans ce pays où, c'était un risque de se promener avec son boubou. Il y a eu des périodes où des imams sont allés en exil. Il y a eu des périodes où certains ont été agressés et tués. Nous avons progressé. Il reste encore beaucoup à faire, mais du travail important a été fait », a dit le ministre. Par ailleurs, après avoir demandé la prière pour le repos de l'âme de Doumbia Dramane, l'imam de la mosquée de Man, il a exprimé la solidarité du gouvernement à sa famille, et à toute la communauté musulmane qui a traversé cette épreuve dans la dignité. Alors qu'il y aurait pu avoir « de la manipulation pour que cela donne lieu à des perturbations. Mais chaque fois, vous travaillez pour que les choses se déroulent dans la paix ».

« Nous sommes en train de transformer l'économie, nous sommes en train de régler des problèmes de base, des problèmes qui vont supporter l'émergence de demain. Nous sommes bien conscients que cela allait passer par des périodes difficiles. Dans la précipitation, tout le monde veut, en même temps, sa part. C'est impossible !», a-t-il souligné. Avant d'inviter les imams à passer des messages de patience aux compatriotes qui réclament leur part de justice sociale, et de croissance. « En Côte d'Ivoire, nous sommes dans une période où il y a une forte attente, mais ce que nous faisons va dans la bonne direction, il faut consolider cela ». L'État a travaillé Le ministre d'Etat a profité de l'occasion pour rappeler que l'état a beaucoup travaillé. « Qu'on le dise à la communauté musulmane. Nous avons travaillé à la liberté des cultes, et à la liberté de vie.

A la mosquée de la Riviera, le Cheick Boikary Fofana a parlé récemment de la justice sociale. Profitant du lancement du hadj 2017, qui a eu lieu le 20 mars à la salle de conférences du ministère des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Hamed Bakayoko, s'est dit sensible à son message. « C'est vrai, la Côte d'Ivoire est au coeur des défis », a-t-il dit, concernant la répartition des richesses. Et d'ajouter : « Quand on transforme un grand pays, quand il y a de profondes mutations, il y a des périodes comme celles-là. Où on passe par des moments de souffrance. C'est comme la maladie, le traitement est douloureux, mais, il ne faut pas casser la piqûre, il ne faut pas jeter le médicament. Parce que c'est la voie obligée pour être sauvé ». Hamed Bakayoko a, par ailleurs, rappelé que la Côte d'Ivoire revient de très loin.

