Cote d'Ivoire: Procès des "disparus du Novotel" - Deux témoins chargent Ozée Loguet

Ouvert depuis le 31 janvier dernier, dix accusés dont huit militaires et deux civils sont poursuivis pour enlèvement, torture, assassinat et disparition de cadavres.

S'agissant des propos du commissaire divisionnaire Diagouri Gnawa, Ozée Loguet a dit ceci: « on se connaît. S'il dit qu'il ne me connaît pas, c'est son affaire. Moi je l'ai eu plusieurs fois au téléphone ».

Tous ces deux témoins ont accablé le prévenu Ozée Loguet qui était en 2011, le commissaire adjoint du 1er arrondissement du Plateau. « Le 31 mars 2011, Ozée avait fini sa permanence à la présidence. Il me l'a dit. Ce jour-là, j'ai dit à tous mes collaborateurs de rentrer chez eux. Car, tous les chefs étaient également rentrés chez eux. Mais il semble n'avoir pas respecté cette consigne. Ozée avait des accointances avec les "sorbonnards" et le Groupement patriotique pour la paix (Gpp). J'ai décrié ce fait. Je lui ai reproché sa passion et son engagement. Il donnait de la nourriture aux éléments du Gpp. Il avait des réunions avec eux. Il arrachait les armes de nos policiers pour les remettre la nuit tombée aux soldats du Gpp », a révélé Mabonga Touré.

Le procès des "disparus du Novotel" a repris ce mardi 21 mars 2017. Six témoins se sont succédé à la barre. Parmi eux, Touré Mabonga, ex-commissaire de police du 1er arrondissement du Plateau et Diagouri Gnawa, ex-porte-parole de la police ivoirienne.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.