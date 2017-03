Cote d'Ivoire: Parti unifié - Faut-il encore y croire ?

L 'idée était porteuse d'espoir. L'appel à la candidature unique en faveur du président Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle de 2015 a été salué par tous comme un acte historique de haute portée politique. Le discours du 17 septembre 2014 avait pour mérite de dissiper les gros nuages noirs qui s'amoncelaient au-dessus de la Côte d'Ivoire.

Mais l'appel de Daoukro annonçait surtout la création d'une grande formation politique qui devait rassembler tous les fils et les filles du président Félix Houphouët-Boigny en vue de garantir une alternance sûre et pacifique en Côte d'Ivoire. Si la première étape de l'appel de Daoukro qui était de faire réélire le président Alassane Ouattara en tant que candidat unique du RHDP s'est réalisée, la seconde étape qui est la création du parti unifié, peine cependant à se concrétiser. La réunion de janvier 2016 à Daoukro avait suscité de grandes attentes. Eu égard au débat sur le nom du futur parti unifié qui commençait à diviser au sein du RHDP, les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara avaient décidé de prendre les devants pour ramener la sérénité dans la grande famille des Houphouétistes.

Des résolutions avaient été prises au sortir de cette réunion. Notamment la nomination d'un nouveau président du directoire, la mise en place d'un comité ad hoc pour la rédaction des nouveaux textes et la transformation effective du groupement politique RHDP en parti politique. Certes, des avancées ont été enregistrées, mais le parti unifié est toujours inscrit au registre des serpents de mer. Après l'adoption de la nouvelle Constitution et de la razzia des listes RHDP aux dernières élections législatives, tous les analystes et observateurs avérés du microcosme politique ivoirien restaient convaincus que l'année 2017 sera celle du parti unifié.

Mais que de nombreux ratés à l'allumage qui laissent planer de sérieux doutes sur l'avenir même du RHDP. Le premier rendez-vous manqué a été la formation d'un groupe parlementaire RHDP à l'Assemblée nationale. Après s'être battu pour imposer, avec une main de fer, à partenaires et adversaires des listes RHDP, la non-formation d'un groupe parlementaire RHDP a été une douche froide pour tous ceux qui croyaient sincèrement à l'idéal d'un rassemblement de tous les Houphouétistes dans une même famille politique. Cette décision de travailler en rangs dispersés au sein de l'hémicycle a mis un sérieux coup d'arrêt au projet. Au point qu'aujourd'hui l'essai a du mal à être transformé. Comme pour ne rien arranger, les passes d'armes auxquels l'on assiste actuellement dans la presse montrent assez éloquemment que la création du parti unifié n'est pas pour demain la veille.

La question de l'alternance en 2020, qui devait en principe rassembler, est devenue le sujet qui cristallise et aiguise toutes les passions. Le PDCIRDA veut une alternance en sa faveur, sans passer par la case «parti unifié». Le RDR lui rappelle cette exigence. Le dialogue de sourd commence à s'installer. Les esprits s'échauffent. Aujourd'hui, les positions sont tranchées. La lune de miel commence à avoir un goût de fiel. Le parti unifié est dans l'impasse. C'est à se demander s'il faut y croire encore. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les positions sont tranchées et le divorce n'est pas loin. Qui sait ? Peut-être un bon électrochoc ramènera tout le monde à la raison. En attendant le parti unifié est en passe de devenir un projet mort-né. Si l'on ne fait rien, bien sûr.