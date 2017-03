Afrique: Rentrés hier de la Libye - 151 migrants ivoiriens racontent leur calvaire

Fin de clavaire pour 151 Iivoiriens, dont 20 femmes et 14 mineurs. Ils sont rentrés hier à Abidjan, en provenance de la Libye où ils vivaient dans une misère indescriptible. Une action de rapatriement menée par le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur et l'Organisation internationale pour les migrants (OIM). Les services de la police, de la santé, de la justice et d'autres structures de l'Etat de Côte d'Ivoire ont été déployés pour réserver un accueil chaleureux aux migrants.

L'attente fut pourtant longue. Annoncé pour 15h30, c'est finalement à 17h25 que l'avion transportant ces volontaires au retour a atterri. Pendant les deux heures de retard, les agents de l'OIM et de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur (DGIE) n'ont pas chômé. Au contraire, ils ont mis à profit ce temps pour régler les derniers détails de l'accueil des migrants, mais aussi pour échanger avec la presse sur le processus. « L'opération a été menée en coordination avec l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Tunisie. Nous sommes ici pour leur apporter assistance, surtout qu'ils étaient en situation très difficile en Libye», a expliqué Mme Diénéba Konaté, responsable bureau Abidjan de l'OIM.

Poursuivant, elle a ajouté que les 151 hommes et femmes recevront, chacun, une prime de 100 euros, soit un peu plus de 65 000FCFA, un kit alimentaire et un programme d'intégration dans les jours qui vont suivre leur arrivée. Pour Issiaka Konaté, DG de la DGIE, il était temps pour l'Etat de prendre ses responsabilités. « Il fallait mettre fin à la souffrance de nos concitoyens qui vivaient dans une situation d'extrême difficulté. Ces personnes craignaient pour leur vie », at-il expliqué, avant d'ajouter que le gouvernement avait pour souci de bien organiser leur retour au pays. « La Libye vit dans une instabilité indescriptible. Il faut qu'il y ait la stabilité pour que ce pays cesse d'être un mouroir pour les centaines de jeunes Ivoiriens et Africains », a-t-il martelé.

Quand l'avion tant attendu s'est posé sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de PortBouët, les 151 personnes ont embarqué dans deux autobus qui les conduiront du côté sud de l'aéroport. Chez ces hommes et femmes, la joie de retrouver la mère patrie se mêlait à la peine vécue durant plusieurs mois pour les uns et plusieurs années pour les autres. Rapidement, ils sont identifiés par la police, puis chacun est invité à se faire à nouveau identifié par les agents de la DGIE et de l'OIM. « La Libye, c'est l'enfer. Je suis heureux de rentrer au pays, mais, je n'ai pas de nouvelles de mon mari et de mon frère, avec qui j'étais en Libye. En Libye, nous étions des prisonniers ambulants. Moi qui vous parle, c'est de la prison que j'ai embarqué dans l'avion », a confié Soumahoro Fatoumata à la presse, presque en larmes. Comme elle, YP est aussi marqué par sa galère en Libye. « Chaque jour, nous étions pourchassés dans les rues. Les gens vous prennent et vous jettent en prison. De la prison, les gens vous obligent à appeler vos parents au pays pour leur envoyer de l'argent», a-t-il relaté.