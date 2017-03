Cote d'Ivoire: Francophonie / Pour la réussite des 8è jeux - Michaëlle Jean en visite d'inspection à Abidjan

L a Côte d'Ivoire abritera, du 21 au 31 juillet prochain, les 8è Jeux de la Francophonie. En prélude à cet événement la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Mme Michaëlle Jean a effectué une visite officielle en Côte d'Ivoire.

Arrivée dimanche dernier à Abidjan, dès le lendemain, c'est-à-dire hier, elle a entamé un périple qui l'a menée à la rencontre des premières autorités ivoiriennes. Elle a été reçue en audience par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly entouré de douze ministres au nombre desquels le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de Sécurité Hamed Bakayoko. Ensuite, elle a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, avant d'être reçue, à l'hôtel du District au Plateau, par le gouverneur Robert Beugré Mambé, par ailleurs, ministre auprès de Président de la République, chargé des 8ème Jeux de la Francophonie.

Dans la pure tradition ivoirienne, Robert Beugré Mambé a fait de Michaëlle Jean une "citoyenne d'honneur de la ville d'Abidjan" en lui remettant les clefs de la capitale économique ivoirienne. Mieux, pour qu'elle soit confortée du fait qu'à Abidjan « elle est chez elle », la Secré- taire générale de l'OIFa été faite reine et membre de la génération "Dougbô- Assoukrou" du pays Atchan (peuple du sud de la Côte d'Ivoire) avec pour nom de baptême "Koutouan Mié ". « Revenir en Côte d'Ivoire, c'est retrouver mon souffle » En présence de la Grande Chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté ; du ministre d'Etat, Jeannot Ahoussou Kouadio ; des 13 maires des communes du District d'Abidjan, qui président les comités de mobilisation et des membres de la forte délégation qui l'accompagne, l'ancienne gouverneure du Canada a reçu de nombreux présents. Très sensible à toute cette marque d'hospitalité qu'elle a estimée « singulière à la Côte d'Ivoire », celle qui a succédé à Abdou Diouf à la tête de l'OIF a parlé avec son cœur.

« Ces 8ème Jeux de la Francophonie seront un coup de projecteur extraordinaire pour la Côte d'Ivoire avec 500 millions de téléspectateurs qui seront au rendez-vous. Pour nous, c'est un événementiel très important et cela constitue aussi un legs pour la Côte d'Ivoire », a-t-elle indiqué. Elle s'est également réjouie de se retrouver en Côte d'Ivoire le 20 mars, date de commémoration de la journée internationale de la Francophonie. Et la cérémonie officielle de commémoration de cette journée a eu lieu hier au Palais de la culture à Treichville.

Une occasion que Michaëlle Jean a saisie pour engager les jeunes Ivoiriens à être « des acteurs du développement de la Côte d'Ivoire et de la Francophonie en étant présents sur toutes les plateformes pour que la Francophonie et surtout la langue française soient en partage pour eux et le reste du monde». Poursuivant, Michaëlle Jean a noté que sa présence à Abidjan est aussi l'occasion de renforcer la coopération effective et de manière conséquente entre l'OIF et la Côte d'Ivoire. « Nous sommes là sur des stratégies économiques et nous sommes en ce moment en Côte d'Ivoire parce que nous voulons nous arrimer aux objectifs d'émergence à l'horizon 2020 de la Côte d'Ivoire.

Pour y parvenir, il faut répondre aux conditions de la stabilité du pays qui passe par le renforcement de l'entreprenariat en Côte d'Ivoire en misant, prioritairement, sur l'accompagnement conséquent des femmes et des jeunes entrepreneurs», a-t-elle fait savoir. La visite des infrastructures devant abriter les activités sportives et artistiques telles que l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs) à Marcory, le jardin du canal au bois à Treichville figure en bonne place sur l'agenda de Michaëlle Jean.