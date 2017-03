Afrique: Coupes africaines des Clubs (16emes de finale) - L'As Tanda rejoint l'ASEC en Coupe de la Confédération

L'AS Tanda n'a pu obtenir le droit de disputer la phase de poules de la Ligue des Champions. Le champion de Côte d'Ivoire a été sorti, dimanche à Abidjan, en seizièmes de finale (1-2, 0-3 à l'aller) par l'Etoile sportive du Sahel (ESS).

Une déconvenue pour la formation chère au président Cévérin Yoboua Kouabenan qui s'offre tout de même une seconde chance de continuer l'aventure africaine. L'AS Tanda, éliminée de la Ligue des Champions, est reversée en Coupe de la Confédération. Les Etoiles du Gontougo doivent prendre part, dès le 7 avril prochain, au tour de recadrage de la Coupe de la Confédération. Une aubaine dont devraient profiter le capitaine Sangaré Badra Ali et ses camarades pour honorer le titre de champion ivoirien. Une faveur dont ne bénéficie pas le Sporting Club de Gagnoa. Malgré la victoire contre MAS de Fès (0-1), samedi, au Champroux, la formation de la région du Goh est complètement éliminée de la scène continentale au niveau des seizièmes de finale de la Coupe de la Confédération.

Cissé Abdoul Karim et ses coéquipiers ont dorénavant le championnat pour espérer revenir, la saison prochaine. Ce qui n'est pas le cas de l'Asec Mimosas. Les Jaune et Noir, battus à Yaoundé par l'APEJES Academy (0-1), sont présents pour le tour de recadrage. A l'aller à Abidjan, les Mimos s'étaient déjà imposés (2-0). En s'inclinant sur une réalisation de Ngom Jérome en toute fin de partie, l'Asec Mimosas conserve sa place sur l'échiquier africain. Et plus particulièrement en Coupe de la Confédération. Une aventure que les enfants de Me Roger Ouégnin mèneront en compagnie de l'AS Tanda. Avec deux représentants encore en lice, la Côte d'Ivoire devrait préserver ses quatre places au niveau des compétitions interclubs de la CAF.

Une responsabilité qui incombe aux Jaune et Noir et aux Etoiles du Gontougo, tous deux attendus, en phase de poules de la Coupe de la Confédération. La chute du TP Mazembe Les seizièmes de finale de la Ligue des champions ont été fatidiques également au TP Mazembe. Comme l'année dernière, les Congolais ne seront pas en phase de poules de la Ligue des Champions. Mais les Corbeaux de Lubumbashi devront défendre leur titre de champion d'Afrique de la Coupe de la Confédération où ils ont été reversés après leur élimination de la Ligue des Champions. Accroché au match aller à Lubumbashi par les Zimbabwéens de CAPS United FC (1-1), le Tout Puissant Mazembe n'a certes pas perdu à Harare (0-0) mais Gbohouo Sylvain et ses camarades payent cash le prix du but encaissé à domicile.