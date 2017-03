Cote d'Ivoire: Démarche qualité - La DGBF lance la certification de ses services

Doter la Direction générale du budget et des finances (Dgbf) d'un véritable système de management de la qualité. Tel est le leitmotiv de la Dgbf en lançant officiellement la démarche qualité au sein de sa structure, ce 20 mars, à la rotonde de la cité financière.

Selon le Directeur général du budget et des finances, Seydou Traoré, cette cérémonie matérialise la volonté de son entité de s'inscrire résolument dans la démarche qualité par le truchement de la certification progressive de ses directions. « Le management de la qualité a fait son entrée dans le service public depuis quelques années et occupe une place de plus en plus prépondérante dans les politiques de modernisation. Il est par conséquent, indispensable que la Direction générale du Budget et des Finances s'y engage afin de ne pas rester en marge de cette évolution », a expliqué d'entrée le Dgbf.

Toute chose qui implique que la Dgbf soit désormais orientée et contrôlée à partir d'activités coordonnées comme l'indique la norme Iso 9001 version 2015. Selon Traoré, le succès de la mise en œuvre du système de management de la qualité permettra à la Direction générale du budget et des finances, d'être une organisation qui repose sur trois principes essentiels : le souci de la satisfaction du client ou usager ; le souci de l'amélioration continue et de l'adaptation à l'environnement ; le souci de l'atteinte de ses propres finalités. A en croire le Dgbf, après l'audit diagnostic de toutes les structures de la Dgbf, réalisé du 23 septembre au 07 octobre 2015, son administration a décidé d'amorcer ce processus de certification, par une phase pilote au sein de la Direction des marchés publics (Dmp) qui a satisfait au mieux aux exigences de la norme Iso 9001 version 2015.

Le succès de cette phase pilote devant servir de modèle pour la poursuite du processus dans les autres directions. Traoré a fait savoir que ces attentes sont liées, d'une part, au rôle central que joue la Dgbf dans la gestion des finances publiques, et d'autre part, aux défis de plus en plus nombreux qui se présentent et qui exigent une adaptation, voire une anticipation sur les avancées en matière de méthodes de gestion.

« Pour la réussite de ce projet qui revêt un caractère important pour la Dgbf, il est indispensable que tous nos agents, notamment les cadres, s'approprient le concept du management de la qualité et toutes ses implications », a insisté Seydou Traoré. Peu avant, le directeur de cabinet adjoint du ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Sidy Cissé, après avoir salué le Directeur général et toute l'équipe de la Dgbf pour le travail effectué en amont pour la mise en œuvre de la démarche qualité, a soutenu que cela permettra aux agents et cadres de la Dgbf de percevoir de façon précise, les enjeux de la qualité et de la certification.

Cissé a fait remarquer que la Côte d'Ivoire est engagée dans un vaste processus de réforme de ses finances publiques, répondant à la volonté de l'Uemoa de mettre en place un cadre harmonisé des finances publiques dans l'espace communautaire. « Il est indispensable pour le ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat qui est au cœur de ces réformes, de s'approprier les meilleures méthodes, non seulement dans l'exécution de ses activités courantes, mais également dans la mise en œuvre des réformes qui sont initiées », a-t-il ajouté.

Il a informé que c'est dans ce cadre que la démarche qualité a été inscrite au titre des mesures du Plan d'Actions Straté- giques 2016 de chacune des Directions générales du ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat. Cissé a alors encouragé à tout mettre en œuvre pour que la certification de toute la Dgbf soit une réalité au cours des prochaines années, voire des mois à venir. « Cette cérémonie de lancement officiel de la démarche qualité doit constituer pour nous, l'initiative d'un challenge, à savoir, celui de poursuivre efficacement sa mise en œuvre et de s'approprier ses exigences dans nos méthodes de travail », a-t-il exhorté.