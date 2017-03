Ile Maurice: Kabir Ruhee, CEO, Rogers Capital - «La matière première de la Fintech demeure l'innovation»

Le Chief Executive Officer de Rogers Capital apporte un éclairage sur les conditions à mettre en place à Maurice afin de favoriser l'essor de la Fintech. Cette industrie s'appuie sur les nouvelles technologies de l'information pour faciliter, étendre, disséminer et transformer les services bancaires et financiers et vise à insuffler une dynamique nouvelle à un centre financier qui s'est lancé le défi de la transformation.

Accenture estime que le montant des investissements dans la Fintech a connu une croissance de 75 % en 2015 pour atteindre 22 milliards de dollars. Ces perspectives sont prometteuses si les intérêts de l'État et du privé convergent vers une stratégie de développement nationale et unifiée, indique Kabir Ruhee. Il s'agira de nous appuyer sur nos forces, celles par exemple d'un centre financier de plus en plus visible à l'international de même que d'un cadre de régulation de l'industrie des services financiers reconnu pour sa robustesse et sa résilience.

Sur le plan technologique, Maurice a l'infrastructure nécessaire pour un démarrage, mais notre interlocuteur conseille de rapidement rattraper le retard vis-à-vis d'autres centres financiers, notamment ceux du Sud-Est asiatique tels que Hong Kong et Singapour. Et de faire remarquer que le pays fait face à un problème à la fois quantitatif et qualitatif. La pénurie de professionnels ayant un haut niveau de compétence dans les domaines de la finance et des nouvelles technologies de l'information perdure et l'on peine à résoudre l'épineux problème du «skills mismatch» de manière structurelle. C'est le sujet qui fait la une de Business Magazine ce mercredi, un numéro accompagné du supplément Lifestyle qui met en relief la créativité mauricienne.

