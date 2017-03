Ile Maurice: Sawmynaden sur la nouvelle carte d'identité - «Pas d'arrestation pour ceux qui ne détiennent pas la carte après le 31 mars»

Le procès intenté à Siddick Chady et Prakash Maunthrooa dans le cadre de l'affaire Boskalis a… Plus »

Il a, dans la foulée, lancé un appel à ceux qui doivent refaire leurs cartes et ceux qui viennent d'atteindre leurs 18 ans de faire leur enregistrement pour la carte d'identité biométrique après le 31 mars. De préciser que ceux qui viennent de fêter leur dix-huitième anniversaire ont jusqu'à six mois pour faire leur demande.

En ce qui concerne les dispositions prises dans les centres de conversion, le ministre de tutelle explique qu'elles ont pour but de réduire les files d'attente. «Le système de ticket a été mis en place pour réduire le temps d'attente et permettre aux personnes de passer à l'heure indiquée. Nos comptoirs traitent 35 cartes par heure. Priorité pou bann ki péna carte», a souligné Yogida Sawmynaden.

