Ile Maurice: Affaire Boskalis - La défense objecte à l'audition des témoins

Le procès intenté à Siddick Chady et Prakash Maunthrooa dans le cadre de l'affaire Boskalis a été appelé devant la magistrate Wendy Rangan en cour intermédiaire, mercredi 22 mars. Et alors qu'il était prévu que quatre témoins dont le CI Chandan Kumar Rughunundun du Central Criminal Investigation Department soient entendus, la défense a objecté à leur audition. Les débats portant sur cette objection auront lieu cet après-midi.

«As a matter of law and fairness, the accused party is entitled to cross-examine the witness as far as Antonious Théodorous De Goede is concerned», a soutenu Me Said Toorbuth, représentant de la défense. Selon lui, «la cour de justice doit entendre Antonious Théodorous De Goede avant les autres témoins assignés dans cette affaire».

Me Antoine Domingue, Senior Counsel estime, lui, que la cour de Rotterdam doit être en mesure de statuer si le témoin néerlandais, Antonious Théodorous De Goede, déposera ou pas. Toutefois, poursuit-il, «on n'a aucune assurance à ce sujet jusqu'à l'heure».

Me Rashid Ahmine, Deputy DPP a, lui, expliqué qu'il ne peut soumettre ses arguments par rapport à l'objection de la défense, car celle-ci a été «given short notice». Concernant la position de la cour de Rotterdam il devait indiquer que «c'est une bonne chose qu'elle est toujours en contact avec le bureau du DPP et qu'une décision sera prise».