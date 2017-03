Madagascar: Motocross/4 Heures Honda - Guillaume Baillif à la troisième place

Une erreur est survenue dans le classement final des 4 Heures Honda, communiqué, dimanche, après la course. La troisième place du général est, finalement, revenue au Réunionnais Guillaume Baillif sur Husqvarna FC 250.

« Le matériel fonctionne. Mais il y a eu une erreur informatique au niveau du décompte des tours. Nous présentons toutes nos excuses aux pilotes », a regretté un responsable de la société qui a fourni les transpondeurs. Ainsi, on connaît tous les vainqueurs de chaque catégorie à présent.

Citons Ranty Ernest et Franck Navin (scratch - Husqvarna FE 250), Elvis Jonathan et Florian Bourdais (juniors - Husqvarna TC 125), Jean Sauger et Roger Gauvin (vétérans - Husqvarna FE 350), Patrick No Limit et Cédric Tianiaina (père-fils - Husqvarna TC 250), Stéphane Rasoloharivony et Finiavana Ratsimba (MV3 - Husqvarna TC 85), Lalà Rasanjison et Manon Albertini (féminin - Honda CRF 250 et FCR 230), Guillaume Baillif (solo - Husqvarna FC 250) ainsi que Sukat Chan (légende XR - Honda XR 400).

La cérémonie de remise de trophées ainsi que le tirage de la tombola sont prévus ce vendredi à 18h chez Madauto Andraharo.