Face à l'expulsion imminente des 13 enseignants du territoire de la République malgache, les parents des élèves ont entamé hier des négociations auprès du directeur de l'immigration et de l'émigration auprès du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

L'affaire concernant les enseignants du collège La Lumière Internationale continue de défrayer les chroniques. L'histoire remonte, en effet, à partir des propos de l'ambassadeur de la Turquie au mois d'août de l'année dernière affirmant que : « avec l'institut Ravinala, le collège La Lumière internationale serait financée par une organisation terroriste ». Et que ledit collège était un « nid de terroristes ». Et tout récemment, quelques jours simplement après le passage du Président turc Erdogan, le Collège La Lumière Internationale a, une fois de plus, été frappé par une secousse. Cette fois-ci plus violente car, 14 enseignants auprès de ce collège ont été accusés d'avoir utilisé des faux visas de séjour à Madagascar. Arrêtés dans le courant du mois de février dernier, ces derniers sont actuellement détenus en « résidence surveillée ». Une manifestation a, de ce fait, été effectuée hier par les parents d'élèves auprès du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Venus nombreux sur place, ils ont demandé que la décision d'expulsion soit « reportée de façon à ce que les enfants puissent finir cette année scolaire ». Car d'après les parents venus sur place, l'année scolaire n'est plus qu'à un trimestre de la fin. La décision condamnera donc les enfants à une année non terminée (blanche) si la décision est appliquée.

Sacrifiés. Les parents des élèves du collège La Lumière Internationale n'ont pas caché leur angoisse quant à l'issue de la scolarisation de leurs enfants. « L'année scolaire va bientôt se terminer, tous les frais de scolarité ont été réglés et nous voici proches de la fermeture de l'établissement. Qu'en sera-t-il de nos enfants, de leurs scolarités » s'est lamentée une mère. Une autre d'ajouter que : « pour des raisons politiques internes à la Turquie et qui sont transposées à Madagascar avec l'accord de nos dirigeants, des enfants malgaches sont actuellement sacrifiés ». Avant d'enchérir que : « le prétexte de faux visas ne tient pas debout car bon nombre de ces enseignants ont travaillé à Madagascar depuis 2002 ». « Comment ont-ils pu travailler ici depuis cette année sans avoir été inquiétés. Mais qu'il suffisait que le Président Erdogan fasse une visite à Madagascar pour qu'ils soient tout de suite en situation irrégulière » s'indigna toujours celle-ci. Étant donné que la décision d'expulsion prendra effet dans 24h et que les dessous de cette affaire sont purement politiques, le sort de ces 14 enseignants Turcs dont une femme enceinte est plus ou moins scellé une fois sortie du territoire de la République malgache.