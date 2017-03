Madagascar: Coopération japonaise - Le premier vice-président de la JICA Koshikawa Kazuhiko à Madagascar

Les fonds de la CBI (Conférence des Bailleurs et des Investisseurs) arrivent et permettront de lancer l'un des plus grands investissements en infrastructures. L'accord de financement du Projet d'extension du Port de Toamasina sera signé demain.

Le premier vice-président de l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), Koshikawa Kazuhiko, est en visite à Madagascar du 22 au 25 mars 2017. Cette visite aura pour principal objectif le renforcement de la coopération entre Madagascar et le Japon ; un engagement qui sera marqué par la signature de l'accord de prêt pour le Projet de développement du Port de Toamasina. Dans le cadre de cette mission officielle, le représentant de la JICA rencontrera le président Hery Rajaonarimampianina et des membres du Gouvernement, pour discuter des défis du développement à Madagascar. Des déplacements sur terrain seront également prévus pour confirmer les résultats des activités de la JICA. « A l'issue de cette visite, le premier vice-président aura une vision plus à jour de la situation à Madagascar afin de mieux appréhender les projets potentiels pouvant contribuer au développement en particulier dans les domaines de l'Agriculture, des Infrastructures économiques et du Développement social notamment l'éducation de base », ont affirmé les responsables auprès de JICA Madagascar.

Infrastructures. En ce qui concerne le projet d'extension du port de Toamasina, il s'agit d'un prêt concessionnel à très faible taux, qui sera rétrocédé à la SPAT (Société portuaire autonome de Toamasina). Ce projet d'extension vise à accroître la capacité et améliorer la productivité des engins de manutention du Grand Port, en élargissant et en améliorant les installations portuaires et les infrastructures connexes, afin de répondre à la demande croissante de la cargaison, contribuant ainsi au développement économique du pays. Certes, ce projet d'extension permettra à Madagascar de développer ses activités économiques et ses flux commerciaux, en disposant du plus grand port maritime de l'Afrique de l'Est. Selon les informations publiées jusqu'ici, les travaux concerneront l'extension du brise-lame d'une longueur de 345m ; de la construction d'un quai à containers dénommé C4, faisant une longueur de 470m et de 16m de profondeur ; d'un aménagement d'une aire de stockage de containers sur une superficie de 10ha ; et de l'approfondissement des quais existants C1 et C2 à 14m de profondeur et C3 à 16m de profondeur.