Madagascar: Football / Succession d'Ahmad - Doda Andriamiasasoa assure la transition

Doda Andriamiasasoa est le président par intérim.

La bataille pour la succession du président Ahmad à la tête de la Fédération Malgache de Football bat son plein. De l'intérieur avec les membres du comité exécutif et des présidents de ligue comme de l'extérieur avec cette frange de passionnés de football, on s'achemine vers un duel sans merci pour prendre en main le destin du ballon rond malgache.

C'est maintenant acquis que Doda Andriamiasasoa va diriger la période transitoire en attendant les élections de celui qui succèdera à Ahmad aux commandes de la FMF. Le premier vice-président assurera donc l'intérim après des dispositions consensuelles, puisque le texte ne fait pas mention d'un rang protocolaire pour la succession d'un président démissionnaire.

60 jours pour trancher. C'est donc sur Doda Andriamiasasoa que le choix s'est fixé, mais il aurait pu basculer au bénéfice de deux autres vice-présidents notamment Arizaka Rabekoto Raoul et Cyril Reboza.

Une transition de courte durée en fait, car les présidents des ligues ont accordé une période de 60 jours pour organiser les élections au sein de la FMF estimant que ce serait une erreur de vouloir faire durer cette période où la mission se réduit à expédier les affaires courantes.

Les candidats déclarés ou non auront donc deux mois à faire une campagne où l'on annonce de belles bagarres car à première vue, il y aura beaucoup d'appelés pour un seul élu. Si certains voyaient déjà l'actuel vice-président Arizaka Rabekoto Raoul et le SG Stan Rakotomalala prendre position, on annonce aussi, pour rester dans le cercle des actuels dirigeants, la candidature du Dr Désiré Rakotoarimino, le président de la Ligue du Bongolava. Et la liste est loin d'être close car à la FMF, il y a d'autres personnes qui veulent être calife à la place du calife.

Le poids d'Ahmad. Mais ce ne sera pas tout car une frange, hors FMF, fait aussi savoir qu'il serait temps de composer avec un président tout nouveau tout beau et ne faisant pas partie des membres actuels de la FMF. Une manière de faire table rase de l'équipe actuelle et de prendre un nouveau départ. Une bonne idée en fait, mais autant le dire qu'elle aura du mal à passer si ce nouveau président ne sera pas ami avec le nouveau président de la CAF. Car quoiqu'on dise, Ahmad pèsera de tout son poids dans une nouvelle politique visant à développer le football africain dans son ensemble et le football malgache en particulier.

En attendant, tous les regards se tournent vers l'assemblée générale ordinaire du 25 mars au centre de Carion. La réunion de la dernière chance pour les éventuels candidats...