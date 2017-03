Madagascar: Mode - « Takalo Haingo » à sa 10e édition et en trois étapes

Susciter la créativité qui sommeille en nous. Tel est l'objectif de « Takalo Haingo », un événement 100 % mode « Made in Madagascar ».

La vraie création « Vita gasy» n'est pas cantonnée à n'être portée que pour certaines circonstances. Ce n'est pas la matière, ni les idées qui manquent ici. Pourtant, la mode malgache reste encore discrète jusqu'à maintenant. Rares sont les gens qui osent porter avec fierté une tenue « Gasy » dans la rue. Le code vestimentaire « Vita gasy », au goût du jour, reste alors à inventer. Un échange entre créateurs malagasy, le sens littéral de « Takalo Haingo », s'avérait nécessaire selon l'organisateur.

Trois créateurs ont participé à la première édition de 2008 : VeloAry, Imbazaha, Lova Santatra. L'impact fut immédiat auprès des jeunes qui demandèrent par la suite une formation en matière de couture et de création. Une formation dans ce sens leur a été dispensée par Takalo Haingo.

Le projet a fait son chemin en grandissant. Et c'est avec fierté que la tenue de la 10e édition a été annoncée devant la presse, hier à 10 heures, au Cercle Germano-Malagasy à Analakely. Quelques collections de KalaJejo, VeloAry, Sikin'Olondihy et Maromaintso, ont été présentées devant les journalistes pour les mettre au parfum, avant d'annoncer les autres participants de cette 10e édition. MirzAingo, Nantenaina, Sandy, Malala, Ange, Aria, Fifaliana, Hery Karl vont aussi conjuguer leur talent durant Takalo Haingo 2017.

Défilé en plein air

« La mode malagasy pour les grandes occasions » sera le thème pour cette édition qui comportera trois étapes. La première pour le mois de mars, le 22 et le 23 à 9 heures, une projection de vidéo du parcours « Takalo Haingo», suivie d'une conférence-débat, d'un atelier ainsi que l'édition d'un livre sur la mode, auront lieu au Tahala Rarihasina à Analakely. Un défilé de mode en plein air sera prévu pour le 24 mars et le 25 mars, à 10 heures au jardin d'Antaninarenina.

Ensuite, la formation et la préparation des mannequins pour présenter les anciennes et les nouvelles collections des participants, se dérouleront au mois de juillet. On aura aussi l'occasion de voir des accessoires et des décorations « Vita malagasy».

Et pour finir, diverses animations telles que défilé, musique, poésies et peinture marqueront la clôture du 10e anniversaire de Takalo Haingo, au mois de novembre.

On a pu constater l'audace de nos jeunes créateurs en matière de coupe, ainsi qu'en termes d'association de matières et d'accessoires portés par les mannequins, pendant ce mini défilé d'hier, au CGM à Analakely. Il ne faut rater, sous aucun prétexte, le défilé en plein air au jardin d'Antaninarenina, ce vendredi 24 et samedi 25 mars à 10 heures.