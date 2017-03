Congo-Kinshasa: Des garages pour le « recyclage » de voitures et des motos volées

On ne connaît pas le nombre exact, ni la composition des membres de chaque réseau, ni même le palmarès de tous les coups perpétrés depuis qu'ils ont versé dans la délinquance d'abord, avant de rejoindre les caïds pour commettre des actes de banditisme. Des fragments de leur passé, montrent que Kinshasa est devenu la plaque tournante de vols voitures japonaises et des motocyclettes. Presque chaque jour, un vol voire plus sont commis le jour et la nuit.

Organisés en bandes, les malfaiteurs recourent à plusieurs modes opératoires pour s'emparer de ces voitures ou de ces motos. La bande à Isekolongo use de l'astuce classique : la course express. Le premier contact a lieu aux parkings des taxis ou des motos-taxis : Rond-point Victoire, Kintambo Magasins, Station d'essence Ozone, Delvaux, Terminus UPN, Marché Selembao, Rond-Point Ngaba, Mont Ngafula, avenue Kianza, Rond-Point Mandela, Assanef, Rond-Point Huileries, Hôtel Phénix, 1ère rue T.P. Limete et Kingabwa Uzam. D'autres terminus bien connus de la ville de Kinshasa servent aussi de postes d' pour des membres de la pègre. C'est là qu'ils pointent les et motos en bon état ciblés pour le vol.

Premier mode opératoire : il est 22 H. Tout commence par un avec le conducteur au sujet d'une course express. Après discussion montant à payer, et l'accord, le client embarque dans la voiturette fixe la destination. L'engin effectuera des courses dictées par client, jusqu'à atteindre une avenue obstruée sans issue de sortie.

Bloqué, le chauffeur tente alors de rentrer en marche arrière. part des troncs d'arbres. Une barrière infranchissable. Il descend va les déplacer un à un. C'est en ce moment que des bandits de l'ombre et le braquent. L'engin arraché, le chauffeur est sur le lieu. Les brigands disparaîtront vers une destination inconnue.

Deuxième mode opératoire. : assis dans une terrasse, un d'hommes, trois ou quatre, hèle un taximan pour des courses effectuer dans quelques communes. Un jeune conducteur, cheveux lox, boucle d'oreilles, pantalon jean's style fashion, s'approche du et s'attable à la demande d'un membre de la bande. «Que prends-tu ? sucré ? Oui ! Parce que je suis encore au boulot», répond le gars.

Un barman apporte une bouteille et la décapsule, avant de servir chauffeur. Sur commande d'un autre membre de la bande très usé, paquet de «cabri» est déballé sur la table. Il manque des d'oignons, du piment, de la mayonnaise et des chikwangues. Ntoya, taximan, accepte d'aller exiger ces ingrédients. A peine qu'il s' déplacé, deux comprimés de somnifères sont déversés dans son verre. son retour, le régal débute. Pendant que ses clients sont réservés, lui dévoile sa gourmandise en avalant des tranches de viande chèvre. Le repas terminé, il ingurgite le reste de la boisson gazeuse.

Des minutes passent. Ses yeux deviennent lourds. Un sommeil s'empare de lui. Le groupe disparaît. Les malfaiteurs ont emporté seulement la petite voiture pour une destination inconnue, également toutes les recettes de la journée. Le conducteur neutralisé à partir de la consommation d'une boisson gazeuse où été glissés des comprimés de somnifères.

Les vols ainsi commis, les bandits s'organisent pour aller cacher butins, dans de garages pour leur « nettoyage ». Par ce travail, mécaniciens vont effacer les traces de l'ancien propriétaire, notamment les plaques minéralogiques, la peinture et les sièges, que les pare-chocs.

Aujourd'hui, les réseaux écoulent des voitures et motos presque partout à Kinshasa. Arrachés à Ngaliema, les engins revendus à Maluku, Kinkole et Ndjili, tandis que ceux emportés Bandalungwa, Kasa-Vubu, Lingwala, pour ne citer que ces coins-là, écoulés à Mont Ngafula, Matadi Kibala ou Mokali, Mikondo, Bibwa, Menkao, et Mpasa.

Les receleurs qui sont alimentés par les différents réseaux malfaiteurs, s'abstiennent d'exploiter ces engins pendant la journée, préférant faire le taxi la nuit. Ainsi, on ne les aperçoit pas sur principales artères du centre-ville. D'autres membres de ces gangs de connexions avec des réseaux de vente basés à Matadi, Kasangulu,

Mbanza-Ngungu, Kimpese et Boma pour le Kongo central. filières, comme a indiqué une source policière, ont trouvé à Kikwit, un point de vente qui éloigne les véhicules volés de Kinshasa, d'éviter des recherches de la police.

Comme on le voit, les services d'enquête de la police feraient de traquer les engins volés dans tous ces centres et villes, partageant les renseignements sur leur vente et leur circulation.

Voilà des pistes de recherche intéressantes qui échappaient souvent leur attention.