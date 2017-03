Gabon: Combien coûte un jour férié à l'Etat ?

Libreville — Le repos est un temps de cessation de toute activité intense, qui permet à l'organisme de se revigorer. En effet, la vie des sociétés humaines est organisée de sorte qu'il y ait un temps pour travailler, un temps pour s'amuser et un temps pour se reposer. L'organisation harmonieuse du temps sur ce modèle, garantit à l'individu un épanouissement synonyme de bonheur.

Mais l'homme n'est pas toujours habité par un esprit qui mette en avant une volonté d'équilibre. Ainsi, il arrive que le temps consacré au repos ou à la détente l'emporte largement sur celui pendant lequel on doit travailler. Or, c'est le temps de travail qui assure la qualité du repos, et des jeux.

Ce qui vaut à l'échelle des hommes, vaut également à celle des nations. La richesse d'un pays repose sur la capacité de travail de ses citoyens. Travail dans le sens de maintenir une activité économique intense, dans les divers secteurs d'activités, qui permettent de bâtir le budget avec lequel l'Etat peut-être assuré de fonctionner. C'est-à-dire permettre au gouvernement de la République de disposer de suffisamment de fonds pour résoudre les problèmes liés à l'éducation, à la santé, aux transports, aux loisirs, à la sécurité, à l'assistance sociale, etc.

Au Gabon, nous nous accommodons malheureusement de la multiplication des jours fériés, sans nous préoccuper de l'incidence désastreuse qu'ils peuvent avoir sur la croissance de notre économie. Imaginez la quantité de pétrole produite pendant toute une journée et ce que cela rapporte lorsque qu'on la vend. La quantité de bois, de manganèse, de ciment, de sucre, d'huile ; la quantité de marchandises vendue dans les magasins et supermarchés. Le volume des taxes prélevées dans les divers et multiples secteurs d'activités à l'échelle nationale et internationale, etc.

Ce sont des sommes colossales d'argent qui sont en jeu. Et lorsque la machine économique est mise au repos pendant tout un jour, c'est une décision lourde de conséquences.

Pire, lorsque le repos n'est pas seulement observé pendant un jour, mais plusieurs jours de suite, c'est un manque à gagner énorme.

Le débat, en France, a été dans un passé si éloigné, celui de savoir si le lundi de Pentecôte doit être un jour férié ou pas. Les partisans de la non observation de congé ce jour-là, estiment qu'avec le produit du travail effectué à l'échelle de toute la nation, l'Etat serait en mesure de payer toute une année d'une catégorie de retraites. Ce qui n'est pas rien et nous donne une idée de ce que peut générer en terme de finance, une journée de travail pour un pays.

Raison pour laquelle, un pays comme les Etat-Unis d'Amérique par exemple, ne décrète une fête nationale que pour honorer la mémoire de trois de ses fils les plus méritants : Georges Washington, Abraham Lincoln et Martin Luther King. De même, le souvenir glorieux de la fête de l'indépendance, le 4 juillet.

Une réalité qui devrait pousser à une réflexion soutenue dans ce sens, si l'on ne veut plus s'étonner qu'on soit toujours à la case départ, dans la volonté nationale officiellement affichée de décoller économiquement.