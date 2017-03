Togo: Obligation de reverser les précomptes, si...

De six (06) candidats en lice au départ pour la Direction Générale de l'Organisation Mondiale de la… Plus »

L'année scolaire devra prendre fin vers mi-juillet. Et conformément aux précomptes faits suite aux différentes grèves, les derniers chapitres ne devraient pas être faits. Mais, si le gouvernement réajuste l'année, cela veut dire que ces 06 semaines sont ainsi réquisitionnées des vacances de l'enseignant. Et elles serviront à revenir sur les cours non faits pour que le programme finisse en bonne et due forme. En conséquence, « l'année aura alors son cours normal », a fait savoir M. NOUWOSSAN.

Les différentes grèves enregistrées depuis le début de cette année scolaire devront atteindre 37 jours, soit 06 semaines de cours non faits, souligne Komlan NOUWOSSAN, porte-parole des centrales syndicales au groupe de travail sur le secteur de l'Education. Et si jamais l'année est réajustée, comme l'a annoncé le gouvernement, les précomptes opérés doivent être reversés.

