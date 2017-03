Togo: Protocole d'accord entre gouvernement et syndicats

De six (06) candidats en lice au départ pour la Direction Générale de l'Organisation Mondiale de la… Plus »

Mais pour Madeleine Alingué, porte-parole du gouvernement tchadien, « il faut négocier. Il faut que chaque partie ait une satisfaction vis-à-vis des points de blocage. Donc, nous sommes dans un moment où il faut donner plus de temps. Les deux parties affichent, je crois, de part et d'autre une très, très bonne volonté dans les discussions. Donc le gouvernement est bien sûr optimiste dans la conclusion de ces négociations ».

« Si un salaire, ça représente le quart pour certains, deux tiers pour d'autres, quand un quart de salaire part, imaginez-vous ! C'est très important, souligne Younous Mahadjir. Ce qui est certain c'est qu'on ne lâchera pas. C'est un droit acquis, nous n'allons pas le lâcher. On peut discuter pour dire au gouvernement qu'on peut accepter pour un certain temps que le gouvernement puisse imputer, mais que ça restera comme une dette pour le gouvernement qui doit rembourser, évidemment, le moment venu. »

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.