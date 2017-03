Algérie: Programme Transport II - Promotion de l'ENATT de Batna en une Ecole supérieure spécialisée

Batna — Le programme Transport II inscrit dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne (UE) permettra à l'Ecole nationale d'application des techniques des transports terrestres (ENATT) de Batna d'être promue en une Ecole supérieure spécialisée dans le transport terrestre et logistique, a indiqué mardi le directeur du plan d'appui à l'opération de restructuration structurelle et opérationnelle de cette Ecole, Abderrahim Benyèlès.

Une fois promue, cette Ecole sera mise sous la tutelle des ministères des Transports et des Travaux public et de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a précisé le même responsable lors du séminaire de clôture de ce programme décidé dans le cadre du plan d'appui aux réformes du secteur des Transports en Algérie et financé par l'UE.

Cette rencontre a pour objectif de faire connaitre les avantages de la coopération algéro-européenne dans le domaine des transports et les perspectives de promotion du professionnalisme de la formation dans les métiers liés au transport et la logistique pour son adaptation avec les besoins du terrain, a souligné le même responsable.

L'évaluation des activités et l'étude des perspectives de ce plan devant prendre fin le 24 mars en cours, après 16 mois d'action et de coopération intensives entre le bénéficiaire (l'ENATT de Batna) et les experts mobilisés, au titre du plan Transport II figurent également parmi les thèmes de cette rencontre, a encore souligné le même responsable.

De son côté le président du projet de la réorganisation structurelle et opérationnelle de l'ENATT de Batna, Ali Akrouf a estimé que cette Ecole dont le staff a été "formé pédagogiquement et techniquement selon les méthodes le plus développées était aujourd'hui "prête pour assumer son rôle d'Ecole supérieure spécialisée dans le transport et la logistique".

L'ENATT peut également assurer les missions de formation de cadres pour l'obtention de licence et master dans le domaine, a ajouté le même responsable.

La représentante de la délégation de l'Union européenne en Algérie, Amina Laâradj a indiqué que le projet de la réorganisation structurelle et opérationnelle de l'ENATT de Batna constitue un projet "exemplaire" pour l'UE dans la mesure, où il permettra l'application de ce système à travers les autres établissements et centres de formation dépendant du ministère des Transports et des travaux publics.

La même responsable a indiqué à l'APS que cette opération a nécessité environ 900.000 euro du coût global réservé au plan Transport II, estimé à 16,5 millions EURO dont 13millions ont constitué la participation de l'UE et le reste versé par l'Algérie. Elle a ajouté que la durée de ce projet a été fixée à 60 mois.