Rwanda: Un an pour Antoine Hey et de grandes ambitions

Annoncé depuis quelques jours, c'est ce mardi qu'Antoine Hey s'est engagé pour devenir sélectionneur du Rwanda. Le technicien allemand a paraphé un contrat d'une année avec la Ferwafa (Fédération rwandaise de football association) avec pour objectifs le CHAN 2018 et la CAN 2019.

« Sa mission est de qualifier le Rwanda pour le CHAN 2018 prévu au Kenya et le but premier d'aider notre pays à être à la CAN 2019 au Cameroun« , a indiqué Vincent Nzamwita, président de la Ferwafa. « Nous ferons de notre mieux avec le Ministère des Sports pour lui assurer le soutien nécessaire pour accomplir sa mission », a t-il ajouté.

« Nous avons un lourd calendrier devant nous avec des matchs dans les prochains mois pour le CHAN et la CAN. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous commençons très vite« , a confié de son côté le nouvel entraineur.

Les Amavubis figurent dans un groupe avec la Côte d'Ivoire la Guinée et la Centrafrique pour les qualifications pour la CAN 2019, tandis qu'il faudra se débarrasser de Tanzanie au premier tour des éliminatoires du CHAN pour espérer aller au Kenya.