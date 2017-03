Congo-Kinshasa: Violences au Kasaï - 67 policiers et plusieurs militaires ont été tués

En ce qui concerne le processus électoral, la réunion interinstitutionnelle recommande le «recours au mode de vote électronique en vue de réduire le coût des opérations électorales et de fiabiliser les résultats électoraux et, ce, moyennant une étape pédagogique préalable».

«Le conseil appelle à la vigilance et recommande à la justice de poursuivre systématiquement les auteurs de différents crimes commis sur toute l'étendue de la République, aussi bien à l'endroit des civils innocents que des forces de police et de l'armée qui ont perdu, pour les seules provinces du Kasaï, respectivement soixante-sept policiers et plusieurs militaires des FARDC depuis le début du phénomène Kamuina Nsapu», lit-on dans le communiqué publié après la réunion interinstitutionnelle.

Soixante-sept policiers et plusieurs militaires de l'armée congolaise ont été tués depuis que les miliciens Kamuina Nsapu affrontent les forces de l'ordre dans les provinces du Kasaï, Kasaï-Central, Kasaï-Oriental et Lomami.

