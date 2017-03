Algérie: Affaires religieuses - Une caravane scientifique prochainement pour faire connaitre les publications du ministère

Relizane — Une caravane scientifique nationale, organisée par le ministère des Affaires religieuses et Waqfs, sillonnera prochainement l'ensemble des wilayas du pays, pour faire connaitre les publications du ministère, notamment celles éditées à l'occasion de "Constantine, capitale de la culture arabe 2015", a-t-on appris mardi à Relizane, du directeur des activités culturelles au ministère.

"Cette caravane débutera le 3 avril prochain à partir de Dar El Imam à Mohammadia (Alger) à destination des wilayas d'Annaba, d'Oran et de Biskra, en tant qu'opération pilote avant de toucher l'ensemble des wilayas du pays avant la fin de l'année en cours", a indiqué, à l'APS, Dr Omar Bafouloulou, en marge de la clôture des travaux du 5ème séminaire international sur "le juste milieu dans la pensée et la vie courante".

La caravane scientifique, qui porte le nom du défunt Professeur Abderrahmane Hadj Salah (1927-2017), exposera des publications du ministère au nombre de 86 titres dans le cadre de "Constantine, capitale de la culture arabe 2015" et qui englobe divers domaines, à l'instar du fiqh, de l'urbanisme, l'astrologie, la médecine et l'histoire.

Elle se rendra dans les universités et centres culturels et de jeunes implantés à travers le pays pour faire connaître les œuvres d'ulémas et penseurs algériens, a-t-il précisé.

Le programme de la caravane comprend une conférence, qui aura lieu à Dar El Imam à Mohammadia (Alger), pour exposer un ouvrage modèle parmi les publications du ministère intitulée "La liberté du culte en islam" du Dr Abdelhalim Bichi.

Pour rappel, le Pr Abderrahmane Hadj Salah, dont la caravane porte le nom, est né le 8 juillet 1927 à Oran. Il a fait son enseignement auprès d'hommes du savoir de l'association des Ulémas musulmans algériens. Il s'est rendu en Egypte pour suivre ses études en neurochirurgie et fréquentait la Mosquée d'El Azhar.

Il a enseigné ensuite la linguistique au niveau de la faculté des lettres de Rabat (Maroc) avant d'être désigné, après l'indépendance, chef de département de langue arabe et linguistique à la faculté des lettres de l'université d'Alger. Le Pr Hadj Salah a ensuite été désigné recteur de l'université d'Alger jusqu'en 1968.

Le défunt était membre de l'Académie de langue arabe au Caire et celles de Damas, Baghdâd et Amman, en plus de son affiliation à plusieurs conseils scientifique internationaux.