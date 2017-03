Sénégal: Questions d'actualité au gouvernement - Le Pm Dionne devant les parlementaires demain

Si rien n'est changé sur le format du dialogue entre l'Exécutif et le Législatif, le face-à-face entre le Pm et les députés va durer 122 mn. Les parlementaires qui auront droit à la parole ont 3 minutes pour poser leur question, au moment où le Pm en dispose 5, pour répondre. En plus, il lui est accordé 10 autres minutes pour conclure. Concernant la répartition des questions, le groupe parlementaire Bennoo Bokk Yaakaar aura droit à 14 questions, le groupe démocrate et libéral 3 interrogations, pendant que les non-inscrits se contenteront d'une seule et unique question.

Repoussé à cause de la disparition du Khalife général des Tidianes, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, le face-à-face entre le Premier ministre (Pm), Mahammed Boun Abdallah Dionne et les parlementaires de la 12ième législature, initialement prévu le jeudi 16 mars dernier, va se tenir finalement demain, jeudi 23 mars.

