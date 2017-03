Afrique: Coupe de la Confédération / Barrage - Mazembe fera face à la JS Kabylie d'Algérie

Reversé en Coupe de la Confédération après son élimination en seizièmes de finale de la Ligue des champions d'Afrique par Caps United du Zimbabwe, le TP Mazembe de Lubumbashi affrontera, en barrage de la C2 africaine, la Jeunesse sportive de Kabylie d'Algérie.

Ceci ressort du tirage au sort des barrages de la 14e édition de la Coupe de la Confédération effectué le mardi 21 mars 2017 au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire en Egypte. Mazembe a donc la possibilité de sauver sa campagne africaine en rebondissant en Coupe de la Confédération ; les Corbeaux sont du reste détenteurs du trophée de la C2 africaine. En cas de victoire au terme de la double confrontation (match aller le week-end du 7 au 9 avril et retour le week-end du 14 au 16 avril 2017) contre les Algériens de la JS Kabylie, les Corbeaux de Lubumbashi accéderont ainsi à la phase des groupes de cette compétition.

Cette double confrontation entre les deux anciens vainqueurs de la Coupe de la Confédération sera suivie avec intérêt. Mazembe a remporté neuf trophées africaines, six en C1, deux en C2 et trois Supers coupes de la CAF qui oppose le vainqueur de la Ligue des champions à celui de la Coupe de la Confédération. Quant à la JS Kabylie, c'est deux victoires en C1, une victoire en C2, trois trophées de l'ancien Coupe de la CAF, et une Super Coupe d'Afrique.

Les autres matchs

Dans d'autres rencontres de barrage de la Coupe de la Confédération, l'AC Léopards de Dolisie (Congo Brazzaville) affronte Mbabane Swallows (Swaziland), Yanga (Tanzanie) joue contre MC Alger (Algerie), (tombeur du FC Renaissance du Congo en seizièmes de finale. Rail Club Kadiogo (Burkina Fasso) s'oppose au CS Sfaxien (Tunisie), FUS Rabat (Maroc) rencontre dans un match totalement marocain MAS Fès (Maroc). Enugu Rangers (Nigeria) est confronté au Zesco Utd (Zambie), CF Mounana (Gabon) fait face à ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), et Bidvest (Afrique du Sud) à Smouha (Egypte). CNAPS (Madagascar) a pour adversaire Recreativo do Libolo (Angola) et KCCA (Ouganda) va matcher El Masry (Egypte).

Les autres matchs mettent aux prises Ports Authority (Gambie)à Hilal Obeid (Soudan), Port Louis (Maurice) au Club Africain (Tunisie), Rivers United (Nigeria) à Rayon Sports (Rwanda), BYC (Liberia) à Supersport Utd (Afrique du Sud), AS Tanda (Côte d'Ivoire) à Platinum Stars (Afrique du Sud) et enfin, Horoya (Guinée) à Ittihad Tanger (Maroc).