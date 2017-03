Congo-Kinshasa: Parlement - Le Sénat adopte la loi autorisant la ratification de l'accord de financement entre le Congo et l'AID.

La chambre haute du Parlement a adopté au cours de sa plénière du mardi 21 mars la loi autorisant la ratification de l'accord de financement entre la République du Congo et l'Association internationale de Développement (AID) dans le cadre de l'amélioration du système éducatif.

D'un montant de 27.600.000 euros, cet accord concerne la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement en matière d'éducation dans la décennie allant de 2015 à 2025. Offrir une éducation de base et de qualité à tous les apprenants, répondre aux besoins en ressources humaines et rendre efficace le pilotage et la gestion du système éducatif, tels sont les grands axes et défis identifiés afin d'améliorer ce secteur.

L'accord conclu avec l'AID, qui fait partie du groupe de la Banque mondiale basé à Washington, permet également la mise en œuvre du Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif (PRAASED), dont l'objectif de développement consiste à améliorer les rendements scolaires au primaire et au collège et à renforcer l'efficacité de certains systèmes de gestion.

Le projet s'appuie sur trois composantes qui intègrent également trois axes de la stratégie sectorielle définis de la manière suivante. Composante 1, « offrir un enseignement de qualité à tous ».

Celle-ci met l'accent sur l'amélioration de la qualité des apprentissages et de l'accès à l'éducation d'une part, et l'amélioration de l'environnement scolaire d'autre part.

Composante 2, « disposer de ressources humaines en nombre et en qualité ». Elle traite des questions liées à la gestion rationnelle et efficiente du personnel, de la formation, du renforcement des capacités des enseignants et du personnel d'encadrement.

Composante 3, « mettre en place un système éducatif performant ». Cette dernière entend renforcer le système d'information et de gestion de l'éducation. L'analyse fonctionnelle et le renforcement des structures centrales et départementales du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation ainsi que la mise en place d'un cadre de concertation des trois ministères en charge de l'éducation font également partie de cette composante.

Cet accord comprend cinq articles qui traitent des conditions générales et des définitions du financement du projet, de son entrée en vigueur et expiration, des représentants et adresses. Le projet a déjà fourni du matériel scolaire dans les écoles notamment publiques, procédé à la formation des enseignants. Il prévoit aussi la réhabilitation de certains établissements en leur fournissant des tables-bancs. Le PRAASED envisage aussi d'aider l'INRAP dans ses multiples tâches, entre autres, la fourniture des manuels scolaires et du matériel pédagogique plus adapté.