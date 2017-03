Congo-Brazzaville: Internet - Du Wifi gratuit à Brazzaville

Des points d'accès Internet ont été gracieusement installés à Brazzaville par Congo Télécom, l'opérateur public des télécommunications. Disponible en Wifi, cet Internet haut débit attire chaque jour des Congolais dans des espaces publics désormais connectés.

La Corniche de Brazzaville a désormais un autre argument pour séduire les visiteurs de plus en plus nombreux. Elle est connectée à Internet tout le long, partant du viaduc jusqu'à l'ex- restaurant Mami Wata. Le Wifi y est disponible en accès libre. Congo Télécom a installé le même matériel à Bacongo, précisément au Square De Gaulle, dans les jardins en face du lycée Pierre- Savorgnan- De Brazza et à l'esplanade de la télévision congolaise, à Nkombo.

Le point Wifi installé à Congo Pharmacie, juste à côté du siège de la société publique, a été récemment fermé pour incommodité. Ce qui est sûr, Congo Télécom a déployé un débit de connexion de 1 Méga par seconde, suffisant pour permettre aux Brazzavillois de surfer aisement.

Ordinateurs portables en main ou sur les genoux, smartphones ou tablettes, des internautes se déploient à « naviguer », commentant sur la qualité de la connexion. Des étudiants privés d'Internet ont trouvé le moyen de télécharger des cours, révèle Géraud un étudiant en économie rencontré à la Corniche. « J'arrive à mettre à jour les applications de mon smartphone », se réjouit Tina, une adolescente en ballade avec ses amies.

Informé d'un Internet gratuit, des Congolais en veulent plus et ailleurs. Congo Télécom annonce d'autres espaces publics à investir dans les prochains jours. Plusieurs nouveaux points actifs vont être inaugurés bientôt, confirme Ruben Kindou, chef de projet Wifi à Congo Télécom. Il s'agit entre autres de l'aéroport, de la Préfecture, du Mémorial Pierre-Savorgnan-De Brazza, du Mausolée Marien-Ngouabi etc.

Gratuit pour l'heure, le service pourrait être payant dans les prochains jours, apprend-on. « Pour une heure de connexion en illimité, il ne dépassera pas les 400 FCFA », explique brièvement Ruben Kindou. Les internautes pourraient ainsi s'acquitter d'un ticket chez Congo Télécom pour avoir accès à Internet. Pour l'heure il est possible de goûter à ce haut débit gratuit, grâce notamment à l'implémentation de la fibre optique.

Le projet vise à offrir un accès facile à internet aux Congolais maintenant que les infrastructures à haut débit financées par l'Etat, ont été implémentées dans quasiment toutes les grandes villes du pays.