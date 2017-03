Cameroun/Tunisie: Les Lions à Monastir

C'est dans cette ville que les Lions indomptables affronteront, vendredi prochain en amical, les Aigles de Carthage. Le programme prévoit le retour en Belgique où une seconde rencontre est prévue le 28 mars prochain contre la Guinée. Ces deux sorties du Cameroun sont les premières après le sacre au Gabon, en février dernier. Dans ce sens, seuls 16 des 23 champions d'Afrique ont été convoqués par le sélectionneur national, Hugo Broos. Ce dernier avait fait part de son intention d'essayer d'autres joueurs durant cette période FIFA afin de préparer la coupe des Confédérations, en juin prochain en Russie. Serge Leuko, Franck Zambo Anguissa, Moumi Ngamaleu, Jih Kalvin Kety, Tchamba Duplex notamment connaissent donc leur première sélection en équipe première. Ce qui ne sera plus le cas de Joël Matip, qui a confirmé aux médias anglais qu'on ne le verra plus avec les Lions puisqu'il vient d'annoncer sa retraite internationale à 25 ans.

Eric Maxim Choupo-Moting a retrouvé la tanière. Le joueur de Schalke 04, qui avait choisi de décliner la convocation du sélectionneur national avant la coupe d'Afrique des nations 2017, était parmi les derniers, avec le gardien Jules Goda, à rejoindre le Parker hôtel, lundi soir à Bruxelles. Le groupe de 23 joueurs affiche donc complet et a eu droit à deux séances d'entraînement hier à Diegem, dans la banlieue de la capitale bruxelloise. La première, selon le Team Press Officer, Vincent de Paul Atangana, visait à une remise en forme tandis que la seconde se voulait plus tactique. Ce mercredi, l'équipe se rend en Tunisie où elle s'entraînera en fin de soirée à Monastir.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.