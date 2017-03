Sénégal: Conseils des ministres décentralisés - Des milliards sur papier

Le 22 juillet 2015, lors du conseil des ministres délocalisé à Fatick, 246 milliards ont été annoncés par le gouvernement de Macky Sall pour le financement des projets et programmes conçus dans le plan d'investissement prioritaire qui s'étend de 2015 à 2017. En Conseil des ministres décentralisé le 21 juin dernier dans la région de Dakar, le Président Macky Sall a annoncé à Pikine, 1800 milliards Cfa pour la région de Dakar. Ce pactole financier porte les engagements de l'Etat du Sénégal à 4800 milliards F Cfa depuis l'institution des Conseils des ministres décentralisés. Partagée dans plusieurs secteurs socioéconomiques de développement de base allant de la réhabilitation à la nouvelle construction d'établissements scolaires aux infrastructures de pointe pour la capitale, cette manne financière vise à restaurer le visage de Dakar et répondre aux vieilles doléances des populations.

A Thiès, le gouvernement a annoncé que la région bénéficiait d'un programme triennal d'investissements 2014-2016 d'un montant de 448 milliards de Fcfa, dont 234 déjà disponibles, pour boucler 35 chantiers qui n'ont pas été réceptionnés depuis 10 ans etc. Kédougou s'est vu décliner un programme d'investissement, en cours d'exécution, d'un montant total de 109 milliards Fcfa, toujours sur la période triennale 2014-2016. Le 24 février 2015 a été tenu le conseil des ministres décentralisé de Sedhiou au cours duquel, le président de la République a annoncé que l'enveloppe de 187 milliards qui est prévue pour la région, a été réajustée à 200 milliards de francs CFA. Cette somme entre dans le cadre du programme spécial d'investissement public qui sera injecté entre 2015 et 2017 dans la région.

Le 18 avril 2013, c'est au tour de la région de Kolda de dérouler le tapis au gouvernement qui s'était également engagé à injecter 200,5 milliards de francs pour sortir cette région de son enclavement et surtout de sa pauvreté, et avec l'objectif de faire de Kolda un pôle de croissance ouvert sur la sous-région.

