Le thème de la Journée mondiale de la météorologie 2017, Comprendre les nuages, souligne l'importance cruciale des nuages pour le temps, le climat et les ressources en eau. Au cœur des observations et des prévisions météorologiques, les nuages représentent l'une des grandes inconnues des études sur les changements climatiques. Il est important de comprendre leur influence sur le climat, ainsi que les incidences de l'évolution du climat sur les nuages. Ces derniers jouent un rôle de premier plan dans le cycle de l'eau et dans la répartition des ressources en eau à l'échelle globale.

Les thèmes qui seront abordés sont : la classification des nuages ; les nuages à travers les yeux du météorologue ; la formation et la modification des nuages ; et l'importance des nuages pour le climat.

Dans le cadre de la Journée mondiale de la météorologie, le Service météorologique de Vacoas organise le 23 mars 2017 un séminaire axé sur les nuages et leur importance sur le climat. Des météorologues, des techniciens et des électroniciens participeront à cet atelier.

