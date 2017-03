Sénégal: SODAV / Paiement des répartitions ce 24 mars - Priorite aux titulaires de droits d'auteur

Co-signé par la présidente du Conseil d'administration, Ngoné Ndour, et le Directeur gérant intérimaire de la Sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins (Sodav), Aly Bathily, le communiqué parvenu à la rédaction de Sud Quotidien, hier, mardi 21 mars, annonce que le paiement des répartitions se fera à partir de ce vendredi 24 mars à 9h.

Précision du communiqué, qui insiste aussi sur ce point : la mesure ne s'applique pour l'instant qu'aux «titulaires des droits d'auteur». Même si, «rassure» la Sodav, les titulaires des autres droits, que ce soit les droits voisins, la rémunération pour copie privée, le droit de suite ou les droits de reprographie, ne devraient pas avoir de raison de s'inquiéter.

Le communiqué, qui mentionne à ce sujet «l'état très avancé du processus», annonce «la mise en en place imminente des travaux des commissions Copie Privée et Rémunération Equitable», qui seront «présidées» par le ministère de la Culture et de la Communication. Quant à ces «opérations de répartition» en tant que telles, le communiqué explique qu'elles ont permis à la Sodav, qui s'engage à faire de la Société «un modèle de transparence et d'équité», de «solder des arriérés concernant plusieurs types de droits» et «sur plusieurs périodes de répartition».

Entre les 74 790 901 FCFA de «droits lyriques» ou musicaux, pour le premier semestre 2015, les 19 millions de FCFA de droits numériques, sur une période de trois ans, entre 2013, 2014 et 2015, les 8 226 792 FCFA de droits dramatiques et littéraires, pour 2015 et 2016, etc.