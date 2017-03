Sénégal: Lancement du Master en Santé environnementale - Pour la lutte contre les maladies chroniques

Un master en santé environnementale sera bientôt effectif au Sénégal. L'institut de santé et de développement (Ised) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, implanté à Mbour, portera le programme qui démarre au mois d'octobre prochain avec 20 étudiants. Les acteurs qui sont entre autres, l'université d'Alexandrie et Enda Made sahel ont face à la presse hier, mardi 21 mars à Dakar.

«La santé environnementale reste un enjeu de santé publique à cause de la dégradation de la nature qui pèse lourdement dans la santé des populations», a déclaré le docteur colonel, Mame Thierno Aby Sy d'Enda Made Sahel. Selon ce dernier, les populations exposées à la pollution développent le plus souvent des maladies chroniques. D'où la pertinence de mettre en place un master en santé environnementale qui va prendre en charge ses questions pour le recul de certaines pathologies.

Le docteur Sy, s'exprimait lors de la séance d'information sur ce nouveau module de formation qui sera insérée dans le curriculum de l'institut de santé et de développement (Ised) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, implanté à Mbour en 2ème année de master. Il a, en outre, fait comprendre que: « 1million 700 enfants meurent chaque année de pollution et 15% des cancers lui sont attribuée. En économie, la pollution reste aussi un coût très dur à cause de la cherté du traitement qui souvent prend du temps. Face à toutes ces catastrophes naturelles, la santé environnementale s'impose».

Pour ledit programme, il va démarrer avec 20 étudiants au mois d'octobre. Le partenariat se fera entre Enda Made Sahel, l'université francophonie d'Alexandrie et l'(Isep). En croire Jean Dominique D'assié, directeur de la décentralisation des campus Senghor et des partenariats de l'université d'Alexandrie, à leur niveau, ils vont assurer l'expertise internationale en plus d'un appui en logistique.

Pour le professeur Anta Tal Dia, l'offre de ce master ne va en rien bouleverser l'offre de formation existante. Au contraire, il va apporter un plus aux étudiants qui auront la lourde tâche à travers théories et pratiques de déceler les différents problèmes environnementaux auprès des populations qui touchent à la santé et d'en proposer des solutions. Pour le choix de 20 étudiants pour démarrer la formation, le professeur Tal Dia a avancé : «nous avons choisi de démarrer avec un effectif réduit pour garder la qualité de la formation. Il y aura des cas pratiques et la supervision se fera sur le terrain par les formateurs. Avec ce nombre restreint, nous pourrons former des masses critiques mais on gagnerait dans la vitesse de formation.»

Rappelons que (Isep) qui va accueillir le master en 2ème année a été créé en février 1987. Son objectif est de promouvoir la formation et la recherche en santé publique dans une optique opérationnelle, adaptée aux pays africains.