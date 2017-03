Afrique de l'Ouest: Oumar Sow, coordonateur Cojer Gabon sur les querelles de positionnement à l'APR - «Ces gens se preparent à succéder Macky Sall»

Pour cause, Oumar Sow informe que le Gabon part favori, tout comme le Congo, en Afrique centrale et qu'il y a plus de 16.000 inscrits sur le fichier électoral, à ce jour. Mieux, il explique que le parti au pouvoir facilite l'inscription des compatriotes et a pris la sérieuse option de doubler le nombre d'inscrits par rapport à l'ancien fichier. Il appelle tout de même ses camarades de parti au respect des choix du président du parti.

D'autant plus qu'il pense que ces images peuvent ternir l'image de la gouvernance de l'actuel régime. Par conséquent, il invite tous à se «ressaisir» et s'atteler plutôt à rendre visible les réalisations du chef de l'Etat.

«Si nous (apéristes) respectons les Sénégalais et notre leader qui est le président Macky Sall, nous devons arrêter ces querelles». Il accuse ainsi ces derniers d'être en train de «préparer la succession du président de la République». Pis, à son avis, ces responsables «n'aiment pas et n'aident par le président», mais le font «pour des intérêts personnels».

