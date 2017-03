Sénégal: Informatisation et démarche stratégique des PME - L'ADPME poursuit sa dynamique de sensibilisation

La part des Petites et moyennes entreprises (Pme) dans le Produit intérieur brute est estimée à 30%. A présent, elles doivent accroître leur part marché pour atteindre 40%. Et ceci passe par la labellisation de ces Pme. C'est ce, à quoi travaille l'Adpme.

S'adapter ou disparaître! C'est ce, à quoi sont confrontées les Petites et moyennes entreprises (Pme). Pour éviter le pire, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adpme), proactive dans sa campagne d'information sur la labellisation des Pme, a organisé hier mardi 21 mars, à Dakar un atelier technique portant sur deux panels:

Organisation et système d'information; Intérêt et impact du système d'information pour une entreprise NETICA. De ces panels, il ressort que la labellisation outre que la reconnaissance, la visibilité, offre une opportunité d'affaires avec les institutions bancaires, qui dans leur grande majorité, s'offusque du financement des Pme.

Sous ce rapport, dira le tout nouveau directeur général de l'Adpme Idrissa Diabira : «Franchir ce pas permettra aux Pme sénégalaises qui contribuent à hauteur de 30% au Produit intérieur brut (Pib) d'accroître leur apport jusqu'à atteindre les 40%». Car, «les Pme sont le cœur du Sénégal et l'Adepme, sa vocation c'est de faire en sorte que ce cœur batte fort pour qu'elles puissent créer de l'emploi et de la croissance», fait-il noter.

Toutefois, il fera noter que «les Pme sont les plus grands pourvoyeurs d'emplois. De ce fait, elles doivent avoir tout l'accompagnement et le soutien du gouvernement dans ses politiques de développement socioéconomique», dira-t-il. Il précise que «le programme de labellisation, c'est pour une Pme, la capacité de mieux se connaitre, mais surtout la capacité de bénéficier d'incitations, mais également des 1500 milliards de francs CFA que l'Etat débourse chaque année pour les soutenir dans le cadre de la commande publique, tout en ajoutant que «la labellisation des Petites et moyennes entreprises (Pme) va faciliter leur accès aux financements», a soutenu.

Le Dg d'indiquer que son agence a déjà procédé à l'évaluation de plus de 152 Pme en vue d'améliorer leur transparence, renforcer leurs capacités et bénéficier d'une meilleure mise à niveau et d'encadrement grâce au programme de labellisation.