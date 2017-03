Sénégal: Promotion économique - Le DRDR de Sédhiou met 200 femmes sur la voie de l'émergence

Les 200 membres du groupement « Diapalanté » (femmes solidaires) se réjouissent du suivi assuré par des économistes, des juristes, et des spécialistes en management de projet issus de la localité. Une politique de développement qui pour Khady Dial, la secrétaire générale dudit groupement à permis a ses consœurs d'être outillées pour s'activer dans la teinturerie, la transformation des fruits et légumes, la fabrication de savon solide comme liquide, la conservation de produits alimentaires, broderie à la main. Une manière pour elles de fêter le mois de mars, réservé aux femmes.

A en croire l'ingénieur agronome et responsable politique, l'investissement sur les femmes est plus productif car «si vous investissez sur une femme vous gagnez dix fois, si vous investissez sur un homme vous gagnez une seule fois », a-t-il soutenu en marge de la journée d'exposition de produits locaux, résultats d'une série de formations pour 200 femmes de Rufisque nord.

Pour ce faire plus de 200 femmes ont pu bénéficier d'une formation et d'un encadrement dans la production et la transformation des fruits locaux. Selon Mame Oumar Mbengue, il «s'agit d'une dynamique économique qui passe inéluctablement par la capacitation des couches vulnérables à travers l'autonomisation des femmes ».

Originaire de Rufisque et responsable de l'APR à Rufisque, le directeur régional du développement rural de Sédhiou a décidé d'investir dans la gente féminine pour accompagner le PSE et permettre aux femmes de la localité de s'assurer des revenus. Mame Omar Mbengue, puisque c'est de lui qu'il s'agit a décidé d'engager les femmes du groupement «Diappalanté» de Rufisque Nord dans les activités agricoles.

