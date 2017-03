Algérie: Les vaccins contre la rubéole et la rougeole répondent aux normes universelles

"La vaccination doit se poursuivre, car c'est le seul élément qui permettra à l'Algérie de faire face et d'éliminer les maladies graves et mortelles", a-t-il expliqué.

M. Mesbah a indiqué que la campagne de vaccination contre la rubéole et la rougeole devra se poursuivre à la prochaine rentrée scolaire au niveau des structures de santé dans le cadre du dispositif de rattrapage et selon un calendrier précis", a-t-il précisé.

"Nous avons constaté des frayeurs, des psychoses, des inquiétudes et des angoisses chez les enfants à cause de ces rumeurs", a-t-il dit, relevant que l'exigence d'une attestation signée par les parents pour vacciner leurs enfants a contribué à cette situation.

Se référant aux réticences de certains parents d'élèves à faire vacciner leurs enfants sous prétexte d'une "qualité douteuse de vaccins", le responsable du ministère de la Santé a attribué cet état de fait au "côté ravageur, dans l'esprit des enfants et de leurs parents, d'informations infondées et annonces de décès avant même le lancement de la campagne de vaccination".

"Il existe cinq ou six producteurs mondiaux de vaccins reconnus et c'est auprès de ces fournisseurs que l'Algérie importe ces vaccins", a-t-il affirmé, précisant que les vaccins achetés "répondent aux normes universelles". M. Mesbah a déploré, à cette occasion, le fait que la campagne de vaccination lancée au niveau des établissements scolaires n'ait pas atteint les objectifs prévus, relevant que seulement 1,5 million d'enfants ont été vaccinés sur les 6,5 millions programmés.

Alger — Les vaccins utilisés lors de la campagne de vaccination contre la rubéole et la rougeole, qui s'est déroulée entre le 6 et le 15 mars en cours, "répondent aux normes universelles", a affirmé mercredi un responsable du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, tout en dénonçant les "rumeurs infondées" quant à la qualité des vaccins.

