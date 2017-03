Algérie: Afrisosa s'indigne de la participation du révérend Jesse Jackson au forum de Crans Montana à Dakhla occupée

Africa Solidarity for sahrawi a appelé le révérend américain à garder à l'esprit la déclaration universelle des droits de l'homme de l'Assemblée générale de l'ONU comme un idéal commun à atteindre pour tous les peuples et les nations, en l'invitant par la même occasion à "clarifier son comportement totalement indigne d'un grand militant des droits de l'homme".

Et d'ajouter: "frère Jesse Jackson, vous êtes en position d'être le garde-fou et le gardien des personnes, dont les droits sont violés comme c'est le cas du peuple sahraoui".

"A Africa Solidarity for Sahrawi, nous tenons à vous rappeler que le droit à l'autodétermination des peuples, y compris celui du peuple du Sahara occidental, est reconnu par de nombreux instruments internationaux et régionaux", a enchaîné Afrisosa.

