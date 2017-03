Algérie: Des gestes simples pour la sauvegarde des peuplements du pistachier de l'Atlas à Ghardaia

Ghardaia — La sauvegarde et la multiplication des peuplements du pistachier de l'Atlas se trouvant au nord de la wilaya de Ghardaia passe par des gestes écologiques simples, impliquant la responsabilité de tous, a indiqué mercredi à l'APS le conservateur des forêts de la wilaya.

Avec des moyens raisonnables et un ferme engagement de tous, il est possible par des éco-gestes de sauver le pistachier de l'Atlas, un arbre endermique et une richesse forestière malheureusement mise en péril par une surexploitation, l'érosion et l'utilisation comme fourrage et bois de chauffage, a souligné Mohamed Abbes.

S'exprimant en marge de la célébration de la journée internationale des forêts, il a rappelé que sur la base des résultats d'une étude de sauvegarde du pistachier et l'Acacia, a été réalisée par le Bureau national d'étude pour le développement rural (BNEDER) sur demande du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, pour le compte de la direction générale des Forêts.

Forte des acquis de l'expérience sur le terrain, la conservation des Forêts de Ghardaia a mis en place un processus de sauvegarde et de régénération de ces espèces arboricoles ainsi que leurs extensions, basé sur une stratégie de préservation contre le déracinement et l'érosion hydrique dite de gabionnage.

Pour assurer la réussite des interventions des agents forestiers, une série d'actions ont été nécessaires, telles les constructions de murets de pierres sèches autour des arbres, consolidées par des clôtures en Zimmerman afin de lutter contre l'érosion hydrique notamment les sujets situés sur les lits d'oued, a-t-il indiqué.

Des ouvrages de correction torrentielle avec des pierres gabionnées ont aussi été réalisés pour piéger les substrats charriés par les crues d'oueds et éviter d'endommager les racines de ces arbres rares en voie de disparition. a précisé M.Abbès, ajoutant qu'une régénération de cette essence d'arbre est réalisée au niveau de la pépinière de Berriane.

Répandu dans la partie nord de la wilaya, le pistachier de l'Atlas, El-Botma en arabe et Igh en Tamazight, est un imposant arbre adapté au climat aride et saharien de la région. Il supporte les vents forts, résiste aux conditions extrêmes (steppiques et arides) aux périodes de sécheresses steppiques, à l'ensablement, la désertification et la pression croissante de l'homme et de ses troupeaux, a rappelé le conservateur.

Une colonie de près de 700 individus a été répertoriée dans les régions de Berriane, le long de oued N'sa, de Guerrara et Daya Ben Dahoua, et qui sont menacés de déracinement du aux crues d'oueds et également de l'exploitation anarchique comme bois de fourrage et de chauffage par les bergers et la population locale, a fait savoir M.Abbès.

Le pistachier est un arbre à usages multiples, il constitue un rempart biologique de lutte contre la désertification parce que l'écosystème assure la protection du sol contre l'érosion, favorisant ainsi

l'alimentation en eau des nappes phréatiques, son fruit "pistache" riche en huile très énergétique et très prisé par la population, son écorce produit de la résine mastic (colophane visqueuse) utilisée pour un usage médicale.

Des efforts sont déployés par la conservation des forêts pour assurer la pérennité des arbres en général et les espèces menacées, en particulier le pistachier de l'Atlas, par la sensibilisation des citoyens et des acteurs locaux à la préservation des forêts et à l'accroissement du ratio d'espaces verts par la plantation d'arbres et le reboisement en zones urbaines et périurbaines.

Plus d'un millier de plants d'arbres seront mis à terre à travers l'ensemble des communes de la wilaya, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des forêts (21 mars), placée sous le slogan "forêts et énergie".

Durant la campagne 2016-2017, allant du 25 octobre (journée national de l'arbre) au 21 mars (journée internationale des forêts), pas moins de 25.000 arbustes ont été plantés, à travers les communes de la wilaya, par les forestiers, en collaboration avec les membres de la société civile et les établissements de formation professionnelle et l'université, selon le conservateur des Forêts de Ghardaïa.