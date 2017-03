Algérie: Hommage au premier avocat martyr de la Révolution Ali Boumendjel

Elle a indiqué qu'il a été arrêté avec son ami et avocat Mahieddine Djender par les Pouvoirs spéciaux au temps du tortionnaire Aussaresses dans le but d'"éliminer l'intelligentsia algérienne", relevant que Boumendjel a été assassiné, 43 jours après son arrestation, "afin camoufler les traces de la torture dont il a été victime".

Des moudjahidine, des avocats et des membres de la famille de Ali Boumendjel (1919-1957) ont assisté à cet hommage rendu au Forum d'El Moudjahid et au cours duquel des témoignages ont été apportés par des avocats et des historiens, faisant ressortir que ce martyr ne s'est pas suicidé, comme le prétendait la France coloniale, mais il a été assassiné, sous les ordres du sinistre tortionnaire Paul Aussaresses.

