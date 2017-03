Cote d'Ivoire: Transit - La douane instruit les opérateurs sur les opportunités

Pour sa part, la directrice de la communication, de la qualité et du partenariat avec le secteur privé des douanes, le lieutenant-colonel Anne-Marie Kouamé, a relevé que l'administration des douanes est engagée dans la démarche qualité depuis 2008. Et de ce fait, elle a une autre mission de facilitation du commerce international.

Le conférencier a ensuite relevé qu'un système de transit efficace peut promouvoir l'intégration économique régionale, par le biais du commerce intra régional entre pays voisins et non voisins. « L'intégration régionale est une stratégie essentielle qui permet aux pays de développer leurs marchés, d'élargir l'espace économique de la région et de sécuriser les avantages des économies d'échelle en matière de production et de commerce. Elle accroît également la concurrence sur le marché mondial et améliore l'accès aux technologies », s'est-il exprimé.

