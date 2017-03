Congo-Kinshasa: Le calumet de la paix

Soixante-sept policiers et plusieurs militaires de l'armée congolaise ont été tués depuis… Plus »

Hélas ! Depuis le décès, le 1er février, d'Etienne Tshisekedi, une crise interne a miné l'Opposition politique au point que le peuple a même perdu les repères, ne sachant plus à qui faire confiance tant du côté du Rassemblement que de celui de la Majorité présidentielle. Et l'une des conséquences de cette crise est bien sûr la crise sociale, avec sa cohorte de misère.

Cette unité au sein de la plus grande plate-forme de l'Opposition augure un espoir à la veille de la signature, le 27 mars, de l'arrangement particulier à l'Accord de la Saint-Sylvestre. Il le fallait bien. En effet, se présenter en ordre dispersé, avec un clan divisé à l'interne, serait une façon de prêter le flanc à l'adversaire - la MP - qui a toujours bondi dès la première occasion pour bloquer l'avancement du processus et rogner un peu de temps en sa faveur.

L'heure est à l'harmonisation de vues au sein du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Hier à Limete, autour du nouveau leadership incarné par Félix Tshisekedi, le climat était bon enfant. Toutes les composantes avaient répondu à l'appel et se sont rangées pour regarder dans la même direction.

