Congo-Kinshasa: Répartition des postes ministériels - Chaudes empoignades entre MP et Rassemblement

Soixante-sept policiers et plusieurs militaires de l'armée congolaise ont été tués depuis… Plus »

De l'avis de M. l'abbé Masengana, secrétaire général adjoint de la Cenco, cité par la même source, tout est fait dans le but « de mettre une équipe gouvernementale qui tienne compte de toutes les composantes politiques et qui soit la plus inclusive possible ».

Les mêmes sources rapportent que les délégués de la MP ne sont pas prêts à céder les ministères qu'ils jugent régaliens, notamment la Défense, les Affaires étrangères, l'Intérieur et les Finances. Ce qui n'est pas de l'avis du Rassemblement, plutôt favorable à un partage équitable et équilibré des postes ministériels.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.