Congo-Kinshasa: La maffia s'installe à la CENI

La Rédaction du journal Le Potentiel a mené des investigations sur la gestion à la Commission électorale nationale indépendante. Des marchés passés de gré à gré, détournements des contrats au profit des entreprises amies, contrats surfacturés pour dilapider les fonds publics, un gros flou sur le système de transmission sécurisée des informations sont autant de combines qui ont pris racine au sein de la centrale électorale. Une redoutable maffia s'est installée à la CENI au risque de corrompre le processus électoral.

La République démocratique du Congo remue ciel et terre pour mettre à disposition de financement nécessaire à la Commission électorale nationale du Congo (CENI) en vue de l'organisation de toutes les opérations liées à un cycle électoral complet. Dans un contexte de crise économique comme celui que traverse la RDC, la gestion des fonds publics à la centrale électorale devrait se faire dans la transparence totale et surtout dans le respect des règles de bonne gouvernance. Il en va de la crédibilité du cycle électoral, gage de paix et donc de stabilité politique.

Des informations probantes en notre possession attestent plutôt du contraire. Une maffia s'est installée à la centrale électorale. Des investigations menées depuis plusieurs mois par Le Potentiel révèlent que les dirigeants de la CENI s'autorisent à accorder, de gré à gré, des marchés, valant des millions de dollars américains, en violation de la loi sur la passation des marchés publics. Une pratique mise en place pour écarter les entreprises les mieux outillées au profit de celles appartenant à des copains et autres proches de familles.

Nos investigations révèlent également des cas de surfacturation dans l'achat des matériels électoraux, notamment en ce qui concerne la dernière acquisition des kits Vsat. Le top management de la CENI s'est compromis aussi, au regard de nos informations, dans le détournement de certains contrats légalement gagnés par une entreprise au profit d'une autre pour des raisons facilement imaginables. Il est certain que, dans les prochains mois, la RDC sera assignée en justice, au niveau international, pour certaines bévues commises par les dirigeants de la CENI.

Combine dans l'achat des kits Vsat

Il s'agit d'un cas patent d'un marché conclu en violation de la loi sur la passation des marchés publics en RDC. En effet, le 29 novembre 2016, la CENI, représentée par son président, Corneille Nangaa, a contracté, de gré à gré, avec la société Super Tech Ltd (STL), représentée par son General Manager, Yeheskel Makmal, un marché sur l'acquisition des kits Vsat d'un montant de 9 793 173 Usd.

A travers ce marché qui s'est conclu en l'absence d'un appel d'offres publiques, Super Tech Ltd est devenu le fournisseur des kits Vsat destinés à la transmission rapide des données électorales lors des opérations d'enrôlement des électeurs pour le compte de la CENI.

Cette infrastructure est le socle de la crédibilité de tout l'appareil électoral. C'est l'outil de base de la CENI pour collecter et transmettre des informations de manière sécurisée. Et donc, un tel marché ne devrait pas être attribué à une entreprise cooptée d'avance unilatéralement et de manière discrétionnaire par le président de la CENI. Quelle crédibilité devrait-on accorder aux informations que cette infrastructure va générer alors que, selon toute vraisemblance, le patron de la CENI entretient des relations de proximité avec les propriétaires de Super Tech Ltd ? Ce n'est jamais à un inconnu que la CENI pouvait attribuer ce marché. On est en présence d'un cas de copinage entre les dirigeants de la CENI, son président principalement, à certaines entreprises, somme toute, loin d'être les meilleures du secteur.

Toutefois, le problème est que Super Tech Ltd est l'entreprise qui a perdu le marché des kits électoraux pour les opérations d'enrôlement que la société « Gemalto Sa » a remporté en juin 2016, à l'issue d'un appel d'offres de la CENI lancé par le BCECO en février 2016. A la suite de cet appel d'offres et, sur base des essais techniques des kits électoraux sur le terrain, c'est « Gemalto SA » et son sous-traitant congolais « Sitele Sarl » qui ont gagné ce marché. Et le contrat de fourniture des kits électoraux a été signé le 29 juin 2016. Fermons la parenthèse.

Cependant, outre le fait que ce contrat de fourniture des kits Vsat à la CENI s'est passé en l'absence d'un appel d'offres, nos investigations révèlent qu'il est surfacturé. Selon nos sources, l'acquisition de ces kits Vsat et tous les matériels connexes, leur déploiement sur les différents sites en RDC ainsi que l'expertise de Super Tech Ltd ne devraient aucunement coûter plus de 3 millions USD. Plus grave, selon les experts, les kits Vsat acquis par Super Tech Ltd sont moins performants que ceux que la CENI dispose jusqu'à ce jour et qui ne sont pas utilisés.

Cette combine entre la CENI et Super Tech Ltd suscite plusieurs interrogations. Pourquoi le top management de la CENI est si reconnaissant à Super Tech Ltd alors que c'est une entreprise qui a perdu dans un autre marché quasi-similaire précédemment ? D'où vient qu'à la CENI un marché de plus de 9 millions Usd soit attribué sans appel d'offres à une entreprise sans qu'aucun membre de la direction ne puisse dénoncer ? Toute la plénière de la CENI serait-elle complice de ce marché ? Pourquoi la CENI autorise à une entreprise de lui fournir du matériel moins performant que celui dont elle dispose ? N'est-on pas en face d'un cas de dilapidation des fonds publics ?

Autant de questions que seul le Conseil national de suivi de l'Accord (CNSA), institution qui devra désormais surveiller la CENI et le gouvernement en vue de la bonne tenue d'élections en RDC, devra élucider avant d'accorder à la CENI les 526 millions Usd dont elle a besoin pour organiser la présidentielle, les législatives nationales et provinciales. Il est donc impérieux que la Cour des comptes et l'Assemblée nationale se saisissent de ce dossier pour éclairer les Congolais sur la gestion des fonds publics dans cette institution. De même, le PNUD et la Monusco qui travaillent avec la CENI devraient ouvrir l'œil et le bon quant à la gestion des fonds mis à la disposition de la centrale électorale.

La Rédaction du journal Le Potentiel a adressé une lettre, le 15 mars 2017, au président de la CENI pour obtenir son point de vue sur toutes ces questions. Jusqu'à ce jour, Corneille Nangaa et ses services n'ont pas répondu à notre correspondance. Un dossier à suivre.