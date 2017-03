Congo-Kinshasa: Des experts chinois et congolais évaluent les projets financés par Exim Bank

Soixante-sept policiers et plusieurs militaires de l'armée congolaise ont été tués depuis… Plus »

Non seulement le pays sera doté de nouvelles infrastructures, a-t-il ajouté, mais aussi des emplois seront créés et certaines des entreprises congolaises feront la sous-traitance ou travailleront en joint-venture.

« Nous allons démarrer de grands travaux de façon progressive. Dans trois ou quatre semaines, on va s'attaquer à la voire de Kinshasa. Ensuite, ce sera Lubumbashi et progressivement d'autres villes du pays », a précisé Pierre Lumbi alors ministre des Travaux publics. Selon lui, la concrétisation des projets avec la Chine allait profiter à la RDC sous plusieurs angles.

Le ministre congolais des Travaux publics et Infrastructures ainsi que le directeur de la société chinoise Sino Hydro ont, pour leur part, apposé leurs signatures sur la convention relative au projet minier et infrastructures.

Le lundi 28 janvier 2008, la RDC et la Chine ont signé, à Kinshasa, deux conventions de financement. L'une relative aux prêts préférentiels estimés à 35 millions de dollars américains pour la modernisation de l'ex-Office congolais des postes et télécommunications (OCPT). L'autre convention a porté sur la collaboration relative au projet minier et aux infrastructures.

Pour le ministre des Finances, les entretiens engagés avec la délégation chinoise auront le mérite de faire le point, d'évaluer et voir comment les contraintes peuvent être levées afin d'assurer la poursuite du financement et permettre ainsi la réalisation effective des différents projets.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.